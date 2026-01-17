17 января на Эштадиу да Риу Аве пройдет матч 18-го тура Примейры Португалии, в котором Риу Аве встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Риу Аве

Команда не ставит перед собой сколько-нибудь амбициозных целей. Да, в 2014-2020 она четырежды стартовала в Лиге Европы. Но в целом ее вполне устраивает удержания статус-кво, при котором удается сохранять позиции в высшем дивизионе страны. Вот и в прошлом сезоне закончили с 38 очками и на одиннадцатой позиции.

Сейчас они держатся примерно на той же позиции. Хотя бы в прошлом туре удалось победить на своем поле Каза Пию. Но это только четвертый такой успех с начала чемпионата, и до сих пор количество поражений больше - пять. С другой стороны, пока что хватает аутсайдеров, и даже с двадцатью очками можно себя очень комфортно ощущать в середине таблицы, не переживая насчет угрозы понижения в классе.

Бенфика

Клуб начинал сезон удачно, с завоеванного Суперкубка и побед как в Примейре, так и в квалификации Лиги чемпионов. Но именно последним, кажется, и подтолкнули ко смене тренера: после того, как португальцы выбили Фенербахче, из Стамбула выгнали Моуринью. И он оказался в Лиссабоне сразу после того, как было допущено провал в виде безвольных 2:3 с Карабахом.

В итоге от Жозе дождались побед в Лиге чемпионов - правда, только в последних турах 2025-го года, после четырех поражений. Но при этом в январе последовательно Судаков с Трубиным и компанией вылетели из Кубка Лиги (а ведь год назад взяли там трофей) и кубка страны. А в Примейре, не проигрывая, все равно уже отстают на десять очков от Порту, идя только третьим. С учетом того, что тот за весь розыгрыш только раз потерял очки, тут шансы на титул выглядят нулевыми - при том, что выше еще и Спортинг.

Статистика личных встреч

Конечно же, явно лучше играет лиссабонский гранд. Но в четырех крайних поединках было две ничьи, в том числе и в сентябре на поле вице-чемпиона.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в третью подряд осечку гостей. Ждем их победу с форой 0(коэффициент - 1,94 по линии БК betking).