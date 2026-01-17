Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Риу Аве – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Риу Аве
17.01.2026 22:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
17 января 2026, 17:01 | Обновлено 17 января 2026, 17:53
141
0

Риу Аве – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок начнется 17 января в 22:30 по Киеву

17 января 2026, 17:01 | Обновлено 17 января 2026, 17:53
141
0
Риу Аве – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

17 января на Эштадиу да Риу Аве пройдет матч 18-го тура Примейры Португалии, в котором Риу Аве встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Риу Аве

Команда не ставит перед собой сколько-нибудь амбициозных целей. Да, в 2014-2020 она четырежды стартовала в Лиге Европы. Но в целом ее вполне устраивает удержания статус-кво, при котором удается сохранять позиции в высшем дивизионе страны. Вот и в прошлом сезоне закончили с 38 очками и на одиннадцатой позиции.

Сейчас они держатся примерно на той же позиции. Хотя бы в прошлом туре удалось победить на своем поле Каза Пию. Но это только четвертый такой успех с начала чемпионата, и до сих пор количество поражений больше - пять. С другой стороны, пока что хватает аутсайдеров, и даже с двадцатью очками можно себя очень комфортно ощущать в середине таблицы, не переживая насчет угрозы понижения в классе.

Бенфика

Клуб начинал сезон удачно, с завоеванного Суперкубка и побед как в Примейре, так и в квалификации Лиги чемпионов. Но именно последним, кажется, и подтолкнули ко смене тренера: после того, как португальцы выбили Фенербахче, из Стамбула выгнали Моуринью. И он оказался в Лиссабоне сразу после того, как было допущено провал в виде безвольных 2:3 с Карабахом.

В итоге от Жозе дождались побед в Лиге чемпионов - правда, только в последних турах 2025-го года, после четырех поражений. Но при этом в январе последовательно Судаков с Трубиным и компанией вылетели из Кубка Лиги (а ведь год назад взяли там трофей) и кубка страны. А в Примейре, не проигрывая, все равно уже отстают на десять очков от Порту, идя только третьим. С учетом того, что тот за весь розыгрыш только раз потерял очки, тут шансы на титул выглядят нулевыми - при том, что выше еще и Спортинг.

Статистика личных встреч

Конечно же, явно лучше играет лиссабонский гранд. Но в четырех крайних поединках было две ничьи, в том числе и в сентябре на поле вице-чемпиона.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в третью подряд осечку гостей. Ждем их победу с форой 0(коэффициент - 1,94 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Риу Аве
17 января 2026 -
22:30
Бенфика
Фора Бенфики (0) 1.94 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Кристина Букша. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Марта Костюк – Эльза Жакемо. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2026
Наполи – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Риу Аве Бенфика чемпионат Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17 января 2026, 08:00 9
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами

На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»

РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 17 января 2026, 16:55 0
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок начнется 17 января в 19:30 по Киеву

ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.01.2026, 16:13
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17.01.2026, 08:37
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17.01.2026, 00:03
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42
Бокс
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 52
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем