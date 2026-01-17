Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков отдал голевую передачу в матче 18-го тура чемпионата Португалии против «Риу Аве».

Игра проходит в Вила-ду-Конде на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте встречи хавбек выполнил точный навес в штрафную площадку на Леандру Баррейру, который головой отправил мяч в сетку ворот соперника и открыл счет встречи.

ВИДЕО. Судаков отдал ассист в чемпионате Португалии