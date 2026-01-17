Португалия17 января 2026, 22:57 |
838
4
ВИДЕО. Судаков отдал ассист в чемпионате Португалии
Георгий помог Бенфике открыть счет в игре с Риу Аве
17 января 2026, 22:57 |
838
Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков отдал голевую передачу в матче 18-го тура чемпионата Португалии против «Риу Аве».
Игра проходит в Вила-ду-Конде на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве».
На 16-й минуте встречи хавбек выполнил точный навес в штрафную площадку на Леандру Баррейру, который головой отправил мяч в сетку ворот соперника и открыл счет встречи.
На першу шпальту
феноменально
Также в сборной повтори, тоже касается всех легионеров.
Черговий радісний момент🥳
