Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Судаков отдал ассист в чемпионате Португалии
Португалия
17 января 2026, 22:57 |
838
4

Георгий помог Бенфике открыть счет в игре с Риу Аве

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков отдал голевую передачу в матче 18-го тура чемпионата Португалии против «Риу Аве».

Игра проходит в Вила-ду-Конде на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте встречи хавбек выполнил точный навес в штрафную площадку на Леандру Баррейру, который головой отправил мяч в сетку ворот соперника и открыл счет встречи.

По теме:
Судаков все же стал четвертым украинцем с ассистом в чемпионате Португалии
Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2. Бисиклета Комана. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Украина проиграла Франции на ЧЕ по гандболу с разницей в 20 мячей
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
На першу шпальту
Ответить
+2
avk2307
феноменально
Ответить
+2
Dynamo1927
Также в сборной повтори, тоже касается всех легионеров.
Ответить
+1
Montreal Fan
Черговий радісний момент🥳
Ответить
0
