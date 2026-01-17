Бисиклета Комана. Молчание Роналду: Аль-Наср и Аль-Шабаб устроили триллер
Аль-Наср переиграл соперников со счетом 3:2 в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии
17 января состоялось три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.
В центральном поединке дня Аль-Наср переиграл Аль-Шабаб со счетом 3:2.
Аль-Наср забил первые два гола за восемь минут. Вначале Саад Балобайд оформил автогол, а затем Кингсли Команд положил бисиклету.
Гостям удалось отыграться – автогол Мохамеда Симакана и забитый мяч Карлоса Жуниора. Победу для «рыцарей Неджда» принес Абдулрахман Гариб.
Легендарный португальский форвард ФК Аль-Наср Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут, результативными действиями отличиться не сумел.
В субботу свой матч 16-го того также выиграл Аль-Ахли, который одолел Аль-Холуд 1:0 благодаря году Айвена Тоуни. Еще одна встреча игрового дня между ФК Аль-Фейха и Дамаком завершилось вничью, 1:1.
Топ-7 чемпионата Саудовской Аравии: Аль-Хиляль (38), Аль-Наср (34), Аль-Ахли (34), Аль-Таавун (31), Аль-Кадисия (30), Аль-Иттихад (27), Аль-Иттифак (25).
Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 16-й тур, 17 января
Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2
Голы: Балобайд, 2 (автогол), Коман, 8, Гариб, 32 – Симакан, 31 (автогол), Карлос Жуниор, 53
Аль-Холуд – Аль-Ахли – 0:1
Гол: Тоуни, 74
Аль-Фейха – Дамак – 1:1
Голы: Сакала, 36 (пен.) – Аль-Кахтани, 41
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|14
|12
|2
|0
|38 - 13
|18.01.26 19:30 Неом - Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж
|38
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|15
|11
|1
|3
|42 - 17
|21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|34
|3
|Аль-Ахли Джидда
|15
|10
|4
|1
|22 - 11
|20.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха
|34
|4
|Аль-Таавун
|14
|10
|1
|3
|30 - 16
|18.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун
|31
|5
|Аль-Кадaсиа
|14
|9
|3
|2
|31 - 13
|18.01.26 17:15 Аль-Хазм - Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак
|30
|6
|Аль-Иттихад
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|22.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад
|27
|7
|Аль-Иттифак
|15
|7
|4
|4
|25 - 25
|21.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|25
|8
|Аль-Халидж
|15
|7
|3
|5
|36 - 23
|20.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех
|24
|9
|Аль-Фатех
|15
|6
|3
|6
|20 - 24
|20.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех
|21
|10
|Неом
|14
|6
|2
|6
|20 - 23
|18.01.26 19:30 Неом - Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма
|20
|11
|Аль-Хазм
|14
|4
|4
|6
|14 - 22
|18.01.26 17:15 Аль-Хазм - Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм
|16
|12
|Аль-Фейха
|15
|3
|5
|7
|13 - 27
|22.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха
|14
|13
|Аль-Холуд
|15
|4
|0
|11
|19 - 28
|20.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль
|12
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|20.01.26 17:05 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа
|11
|15
|Дамак
|15
|1
|8
|6
|12 - 26
|21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак
|11
|16
|Аль-Рияд
|14
|2
|3
|9
|13 - 31
|18.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак
|9
|17
|Аль-Ахдуд
|15
|2
|2
|11
|11 - 29
|21.01.26 17:30 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак
|8
|18
|Аль-Наджма
|15
|0
|3
|12
|16 - 33
|20.01.26 17:05 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма
|3
События матча
