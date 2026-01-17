Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бисиклета Комана. Молчание Роналду: Аль-Наср и Аль-Шабаб устроили триллер
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
17.01.2026 19:30 – FT 3 : 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Саудовская Аравия
17 января 2026, 22:37 | Обновлено 17 января 2026, 22:44
Бисиклета Комана. Молчание Роналду: Аль-Наср и Аль-Шабаб устроили триллер

Аль-Наср переиграл соперников со счетом 3:2 в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии

ФК Аль-Наср

17 января состоялось три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.

В центральном поединке дня Аль-Наср переиграл Аль-Шабаб со счетом 3:2.

Аль-Наср забил первые два гола за восемь минут. Вначале Саад Балобайд оформил автогол, а затем Кингсли Команд положил бисиклету.

Гостям удалось отыграться – автогол Мохамеда Симакана и забитый мяч Карлоса Жуниора. Победу для «рыцарей Неджда» принес Абдулрахман Гариб.

Легендарный португальский форвард ФК Аль-Наср Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут, результативными действиями отличиться не сумел.

В субботу свой матч 16-го того также выиграл Аль-Ахли, который одолел Аль-Холуд 1:0 благодаря году Айвена Тоуни. Еще одна встреча игрового дня между ФК Аль-Фейха и Дамаком завершилось вничью, 1:1.

Топ-7 чемпионата Саудовской Аравии: Аль-Хиляль (38), Аль-Наср (34), Аль-Ахли (34), Аль-Таавун (31), Аль-Кадисия (30), Аль-Иттихад (27), Аль-Иттифак (25).

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 16-й тур, 17 января

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2

Голы: Балобайд, 2 (автогол), Коман, 8, Гариб, 32 – Симакан, 31 (автогол), Карлос Жуниор, 53

Аль-Холуд – Аль-Ахли – 0:1

Гол: Тоуни, 74

Аль-Фейха – Дамак – 1:1

Голы: Сакала, 36 (пен.) – Аль-Кахтани, 41

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 14 12 2 0 38 - 13 18.01.26 19:30 Неом - Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж 38
2 Аль-Наср Эр-Рияд 15 11 1 3 42 - 17 21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд 34
3 Аль-Ахли Джидда 15 10 4 1 22 - 11 20.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха 34
4 Аль-Таавун 14 10 1 3 30 - 16 18.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун 31
5 Аль-Кадaсиа 14 9 3 2 31 - 13 18.01.26 17:15 Аль-Хазм - Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак 30
6 Аль-Иттихад 15 8 3 4 28 - 18 22.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад 27
7 Аль-Иттифак 15 7 4 4 25 - 25 21.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд 25
8 Аль-Халидж 15 7 3 5 36 - 23 20.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех 24
9 Аль-Фатех 15 6 3 6 20 - 24 20.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех 21
10 Неом 14 6 2 6 20 - 23 18.01.26 19:30 Неом - Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма 20
11 Аль-Хазм 14 4 4 6 14 - 22 18.01.26 17:15 Аль-Хазм - Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм 16
12 Аль-Фейха 15 3 5 7 13 - 27 22.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха 14
13 Аль-Холуд 15 4 0 11 19 - 28 20.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль 12
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 15 2 5 8 14 - 25 20.01.26 17:05 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа 11
15 Дамак 15 1 8 6 12 - 26 21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак 11
16 Аль-Рияд 14 2 3 9 13 - 31 18.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак 9
17 Аль-Ахдуд 15 2 2 11 11 - 29 21.01.26 17:30 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак 8
18 Аль-Наджма 15 0 3 12 16 - 33 20.01.26 17:05 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма 3
Полная таблица

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулрахман Гариб (Аль-Наср Эр-Рияд).
67’
Венсан Сьерро (Аль-Шабаб Эр-Рияд) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Карвальо (Аль-Шабаб Эр-Рияд), асcист Янник Феррейра-Карраско.
31’
ГОЛ ! Автогол забил Мохамед Симакан (Аль-Наср Эр-Рияд).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Wesley.
2’
ГОЛ ! Автогол забил Saad Yaslam (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Дамак Аль-Фейха Аль-Ахли Джидда Аль-Холуд видео голов и обзор бисиклета автогол пенальти чемпионат Саудовской Аравии по футболу Кингсли Коман Криштиану Роналду Айвен Тоуни
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
