Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2. Бисиклета Комана. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
17.01.2026 19:30 – FT 3 : 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Саудовская Аравия
17 января 2026, 22:58 |
Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2. Бисиклета Комана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2. Бисиклета Комана. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января Аль-Наср переиграл Аль-Шабаб в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе в Эр-Рияде, завершилась со счетом 3:2 в пользу Криштиану Роналду и компании.

Второй мяч для хозяев на восьмой минуте забил Кингсли Команд, который оформил бисиклету.

Второй мяч для хозяев на восьмой минуте забил Кингсли Команд, который оформил бисиклету.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 16-й тур, 17 января

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2

Голы: Балобайд, 2 (автогол), Коман, 8, Гариб, 32 – Симакан, 31 (автогол), Карлос Жуниор, 53

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулрахман Гариб (Аль-Наср Эр-Рияд).
67’
Венсан Сьерро (Аль-Шабаб Эр-Рияд) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Карвальо (Аль-Шабаб Эр-Рияд), асcист Янник Феррейра-Карраско.
31’
ГОЛ ! Автогол забил Мохамед Симакан (Аль-Наср Эр-Рияд).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Wesley.
2’
ГОЛ ! Автогол забил Saad Yaslam (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор Криштиану Роналду бисиклета автогол Кингсли Коман
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
