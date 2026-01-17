Аль-Наср Эр-Рияд

17 января Аль-Наср переиграл Аль-Шабаб в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе в Эр-Рияде, завершилась со счетом 3:2 в пользу Криштиану Роналду и компании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй мяч для хозяев на восьмой минуте забил Кингсли Команд, который оформил бисиклету.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 16-й тур, 17 января

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2

Голы: Балобайд, 2 (автогол), Коман, 8, Гариб, 32 – Симакан, 31 (автогол), Карлос Жуниор, 53

Видеообзор матча