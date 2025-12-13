Победный дубль Цыганкова, соперник для Динамо U-19, дисквалификация Ротаня
Главные новости за 12 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 декабря.
1. Дубль Цыганкова. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Каталонцы благодаря Виктору обыграли «Реал Сосьедад»
2. Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
12 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА
3A. Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь
Харьковская команда одержали волевую победу
3B. Выездное проклятие снято. Кудровка отобрала очки у Александрии
В заключительном для команд матче 2025 года разошлись миром
4. Украинский вингер перешел в клуб испанской Ла Лиги
Иван Третьяков будет играть за «Бетис»
5A. Пропустит три матча плюс два условно. Полный текст решения КДК по Ротаню
Также получили отстранения Александр Андриевский и Проспер Оба
5B. Нестеренко может быть уволен из Александрии после матча с Кудровкой
Если Александрия не сумеет переиграть дебютанта УПЛ, то коуч покинет команду
6. Женская сборная Украины по футзалу узнала соперниц в отборе на Евро-2027
Финальная часть Евро-2027 по футзалу пройдет в Хорватии
7. Калинина прошла 85-ю ракетку и пробилась в полуфинал WTA 125 в Лиможе
Ангелина в трех сетах справилась с Алишей Паркс в четвертьфинале во Франции
8. Сборная Украины по хоккею с камбэком обыграла Румынию
Сине-желтые одержали вторую победу за два дня
9A. Неудача Пидручного, баллы Мандзына. Со спринта стартовал второй этап КМ
Во второй раз в карьере победителем стал итальянец Томмазо Джакомель
9B. Контрастно: Дмитренко набрала первые баллы, другие украинки – провалились
Только Кристина попала в топ-40 спринта
10. Ни хвалить Шахтер, ни ругать Динамо особо и не хочется
О закономерной банальности в еврокубках
