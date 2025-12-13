Победный дубль Цыганкова, соперник для Динамо U-19, дисквалификация Ротаня

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 декабря.

1. Дубль Цыганкова. Жирона сенсационно выиграла на выезде

Каталонцы благодаря Виктору обыграли «Реал Сосьедад»

2. Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

12 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА

3A. Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь

Харьковская команда одержали волевую победу

3B. Выездное проклятие снято. Кудровка отобрала очки у Александрии

В заключительном для команд матче 2025 года разошлись миром

4. Украинский вингер перешел в клуб испанской Ла Лиги

Иван Третьяков будет играть за «Бетис»

5A. Пропустит три матча плюс два условно. Полный текст решения КДК по Ротаню

Также получили отстранения Александр Андриевский и Проспер Оба

5B. Нестеренко может быть уволен из Александрии после матча с Кудровкой

Если Александрия не сумеет переиграть дебютанта УПЛ, то коуч покинет команду

6. Женская сборная Украины по футзалу узнала соперниц в отборе на Евро-2027

Финальная часть Евро-2027 по футзалу пройдет в Хорватии

7. Калинина прошла 85-ю ракетку и пробилась в полуфинал WTA 125 в Лиможе

Ангелина в трех сетах справилась с Алишей Паркс в четвертьфинале во Франции

8. Сборная Украины по хоккею с камбэком обыграла Румынию

Сине-желтые одержали вторую победу за два дня

9A. Неудача Пидручного, баллы Мандзына. Со спринта стартовал второй этап КМ

Во второй раз в карьере победителем стал итальянец Томмазо Джакомель

9B. Контрастно: Дмитренко набрала первые баллы, другие украинки – провалились

Только Кристина попала в топ-40 спринта

10. Ни хвалить Шахтер, ни ругать Динамо особо и не хочется

О закономерной банальности в еврокубках