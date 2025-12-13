Пропустит три матча плюс два условно. Полный текст решения КДК по Ротаню

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений относительно нарушений во время матчей Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.

На официальном сайте УАФ опубликован полный текст решения КДК УАФ.

Рассмотрев материалы по удалению главного тренера ФК «Полесся» (Житомир) Руслана Ротаня во время матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 ФК «Рух» Львов – ФК «Полесся» Житомир, состоявшегося 7 декабря 2025 года, отстранить главного тренера ФК «Полесся» Житомир Руслана Ротаня от участия в соревнованиях на 5 матчей, из которых на 2 матча условно с испытательным сроком 1 год, и обязать выплатить обязательный денежный взнос в размере 200 тысяч гривен за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча.

Рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Полесся» (Житомир) Александра Андриевского во время матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 ФК «Рух» Львов – ФК «Полесся» Житомир, состоявшегося 7 декабря 2025 года, отстранить футболиста ФК «Полесся» Житомир Александра Андриевского от участия в соревнованиях на 2 матча за серьезное игровое нарушение, из которых на 1 матч условно с испытательным сроком 1 год.

Рассмотрев материалы по возможному нарушению Кодекса этики и честной игры УАФ футболистом ФК ЛНЗ Черкассы Проспером Оба во время матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 ФК ЛНЗ Черкассы – ФК «Карпаты» Львов, состоявшегося 3 ноября 2025 года, отстранить футболиста ФК ЛНЗ Черкассы Проспера Оба от участия в соревнованиях на 3 матча за использование непристойных, оскорбительных действий или жестов, из которых на 1 матч условно с испытательным сроком 1 год.

Рассмотрев материалы по ненадлежащему поведению болельщиков во время матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 ФК «Рух» Львов – ФК «Полесся» Житомир, состоявшегося 7 декабря 2025 года, обязать ФК «Рух» Львов выплатить обязательный денежный взнос в размере 32,5 тысячи гривен за использование болельщиками пиротехнических средств (13 единиц).