Украинский вингер перешел в престижный клуб испанской Ла Лиги
Третьяков перешел в «Бетис»
Украинский вингер Иван Третьяков продолжает стремительно развивать карьеру в Испании.
Только летом 16-летний воспитанник закарпатского футбола подписал первый профессиональный контракт с Эльче, который вернулся в Ла Лигу, а теперь получил шанс в еще более престижном клубе.
Как сообщает Legioners.ua, талантливый украинец перешел в Бетис и заключил соглашение с севильцами до 2028 года. Третьяков войдет в команду U-19, где рассчитывают на его прогресс и дальнейший путь в структуре клуба.
Ранее сообщалось, что в Ла Лигу может перебраться Николай Шапаренко.
