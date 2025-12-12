Украинский вингер перешел в престижный клуб испанской Ла Лиги

Украинский вингер Иван Третьяков продолжает стремительно развивать карьеру в Испании.

Только летом 16-летний воспитанник закарпатского футбола подписал первый профессиональный контракт с Эльче, который вернулся в Ла Лигу, а теперь получил шанс в еще более престижном клубе.

Как сообщает Legioners.ua, талантливый украинец перешел в Бетис и заключил соглашение с севильцами до 2028 года. Третьяков войдет в команду U-19, где рассчитывают на его прогресс и дальнейший путь в структуре клуба.

Ранее сообщалось, что в Ла Лигу может перебраться Николай Шапаренко.