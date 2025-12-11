Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
Шапаренко может сменить клуб зимой
Испанский клуб проявил интерес к полузащитнику киевского «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.
По данным журналиста Экрема Конура, «Жирона», оставаясь довольной приобретениями Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, планирует сделать официальное предложение и по Шапаренко. Уже этой зимой 27-летний хавбек может оказаться в каталонской команде. Трансферная стоимость Шапаренко оценивается в 11 миллионов евро. Николай один из самых дорогих игроков клуба.
В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.
Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.
