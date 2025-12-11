Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
Испания
11 декабря 2025, 06:22 |
1386
5

Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо

Шапаренко может сменить клуб зимой

Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Испанский клуб проявил интерес к полузащитнику киевского «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.

По данным журналиста Экрема Конура, «Жирона», оставаясь довольной приобретениями Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, планирует сделать официальное предложение и по Шапаренко. Уже этой зимой 27-летний хавбек может оказаться в каталонской команде. Трансферная стоимость Шапаренко оценивается в 11 миллионов евро. Николай один из самых дорогих игроков клуба.

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.

Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

По теме:
Букмекеры назвали фаворита в матче ЛК между Фиорентиной и Динамо
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФОТО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо Киев трансферы Жирона Николай Шапаренко Виктор Цыганков Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Экрем Конур
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
RomеоBoss
Так по трохи "Жирона", перетвориться 
на клуб з гравцями з "Динамо",і треба буде клуб перейменувати у скажем,"Динажир" 🤩🫣
