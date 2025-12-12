Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Калинина прошла 85-ю ракетку и пробилась в полуфинал WTA 125 в Лиможе
WTA
12 декабря 2025, 14:39 | Обновлено 12 декабря 2025, 14:50
Калинина прошла 85-ю ракетку и пробилась в полуфинал WTA 125 в Лиможе

Ангелина в трех сетах справилась с Алишей Паркс в четвертьфинале соревнований во Франции

Калинина прошла 85-ю ракетку и пробилась в полуфинал WTA 125 в Лиможе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Лиможе, Франция.

В четвертьфинале украинка трех сетах переиграла пятую сеяную Алишу Паркс (США, WTA 85) за 1 час и 58 минут.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении, 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Алиша Паркс (США) – 7:5, 1:6, 6:3

Ангелина провела четвертое очное противостояние против Алишы и одержала четвертую победу.

Калинина вышла в первый полуфинал с января 2025 года – в начале сезона она добралась до этой стадии на пятисотнике в Брисбене.

Ангелина проводит первые соревнования с июня. Помимо Паркс, в Лиможе Калинина также уже прошла Катинку фон Дайхманн и Сонай Картал.

Следующей оппоненткой представительницы Украины будет либо первая сеяная Кристина Букша (Испания, WTA 54), либо шестая сеяная Антония Ружич (Хорватия, WTA 73).

Vitaly Kozak
Сподобалась сьогоднішня подача Ангеліни, а ще її гра на вкорочені суперниці - в більшості випадків на них встигала. Так тримати!
Ответить
+4
Kuzya2020
моє вітання ....!!!!!
Ответить
+3
C.Пеклов
Молодець!Геля мабуть сама холоднокровна з наших гравчинь!Коли у 1 геймі 3 сету суддя на вимогу Паркс зняв з Гелі очко й віддав його суперниці,наша зробила спочатку ейсову подачу,а потім подачу яку Паркс не змогла прийняти й виграла гейм.Ситуація повторилася у 6 чи 7 геймі,знов після "страйку"П. й знов Геля сконцентрувалася й виграла гейм.Фактично 3 сет Геля грала ще і проти суддів,які стали боятися крикнути аут для американки.Тому ця перемога значно цінніше !Бажаю успіху у наступному матчі!А взагалі бажаю повторити успіх Ліможа 2022 р.!
Ответить
0
Андрій Заліщук
Ось це дає Гелька, повернулась так повернулась, молодчинка!!!
Ответить
0
Sashamar
Головний недолік Гелі це вимикання під час гри. Двічі поспіль вдалося ввімкнутися, але так, на жаль, буває далеко не завжди.
Тепер вболіваємо за Букшу. Є в мене чуйка, що з іспанкою буде легше, ніж з хорваткою. А взагалі Геля, як мінімум, не слабша за всю цю компанію. Питання лише наскільки її вистачить після тривалої перерви.
Ответить
0
