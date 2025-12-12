Калинина прошла 85-ю ракетку и пробилась в полуфинал WTA 125 в Лиможе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Лиможе, Франция.

В четвертьфинале украинка трех сетах переиграла пятую сеяную Алишу Паркс (США, WTA 85) за 1 час и 58 минут.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении, 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Алиша Паркс (США) – 7:5, 1:6, 6:3

Ангелина провела четвертое очное противостояние против Алишы и одержала четвертую победу.

Калинина вышла в первый полуфинал с января 2025 года – в начале сезона она добралась до этой стадии на пятисотнике в Брисбене.

Ангелина проводит первые соревнования с июня. Помимо Паркс, в Лиможе Калинина также уже прошла Катинку фон Дайхманн и Сонай Картал.

Следующей оппоненткой представительницы Украины будет либо первая сеяная Кристина Букша (Испания, WTA 54), либо шестая сеяная Антония Ружич (Хорватия, WTA 73).