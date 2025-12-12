Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ни хвалить Шахтер, ни ругать Динамо особо и не хочется 
Лига конференций
12 декабря 2025, 10:17 |
Валерий Василенко – о закономерной банальности 

Все закономерно. Закономерно до такой степени, что аж банально.

Даже если бы Арда Туран семенил в центре поля своей нынешней команды, заменив там условного Назарину, итог все равно был бы аналогичным. А может, и еще более убедительным: «Хамрун Спартанс» - это однозначно команда уровня нашей первой лиги, причем явно не «чемпионской» группы.

И если бы «Динамо» в игре с «Фиорентиной» продолжал тренировать Александр Шовковский, тоже ничего бы не изменилось: «бело-синие» в аналогичном ключе уступили бы «Фиорентине». Потому что они сейчас явно слабее явно худшей команды серии А, чем лишний раз подтвердил поединок в Флоренции.

О поединке на Мальте лишний раз говорить не хочется. Это такая игра, которая, как правило, забывается на следующий день. Забывается теми, кто ее выиграл.

У меня лишь одна претензия в «Шахтеру»: почему забили лишь два? И почему прибавили лишь во втором тайме?

Хотя, с другой стороны, такой состав, который выставил Туран, запросто мог и вничью скатать. Вот была бы веселуха.

Но хорошо то, что хорошо закончилось. Дончане теперь вторые в турнирной таблице, и одной ногой уже в 1/8 финала. Надеюсь, они туда станут и второй ногой.

А «Динамо» о подобном не может даже и мечтать, потому что после поражения «Фиорентине» киевляне официально попрощались с надеждой попасть в плей-офф.

Хотя почему-то мне кажется, что таких надежд у команды и ее тренерского штаба и не было. И нынешнего тренерского штаба, и предыдущего.

Уж слишком отрешенно выглядел Шовковский в предыдущих поединках «Динамо» на евроарене. Да и на внутренней арене тоже.

А Костюк… Меня лично малость покоробили слова нынешнего исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» после успеха его команды в игре с «Кудровкой». Он, помимо прочего, сказал тогда, что «теперь нам предстоит путешествие в Италию».

Может, и ничего такого, может, я и загоняюсь, но уж слишком резанули мой нежный слух те его слова о «путешествии». Почему не «последний бой», не «последний шанс», не «последняя надежда»? Костюк изначально не верил, что он сможет что-то эдакое дать своим новым подопечным, чтобы они смогли с честью выйти из противостояния с абсолютно худшей командой серии А?

На мой субъективный взгляд, Костюк не то, что не верил, он просто не мог дать чего-то нового своей новой команде. Потому что ничего нового в его закромах и нету.

Как правило, точнее, очень часто, после смены на тренерском мостике, команда получает новый импульс. Все то, что плохо работало или не работало вовсе при предыдущем тренере, начинает работать при тренере новом. Но в нашем случае, то есть в случае с «Динамо» не работает ничего.

Абсолютно ничего. Если Костюк затеял кардинальное омоложение состава, то с этой затеей нужно идти до конца. Но какие-то половинчатые решения. Как и во всем остальном.

Еще после проигранной игре «Полтаве» исполняющий обязанности динамовского тренера заявил, что, дескать, команда практически не готова физически, и если из морального «депресняка» ее можно вывести за два дня, то из функционального дна за два дня вывести не получится. Тут нужно много времени.

Признаться, я не очень верю в то, что первая команда «Динамо» досталась Костюку полностью растренированной. Это же элементарный базис, - «физика», – который изначально должен был заложить даже мало-мальски уважающий себя тренер. А Шовковский в этом случае, то есть уважении себя любимого, мог бы запросто поспорить и с Моуринью.

А вот морально – да, команда после СаШо в загоне. И с этого загона она не вышла покамест.

И я более чем уверен, что и не выйдет при нынешнем исполняющим обязанности. Может, Игорь Костюк и хороший тренер, но он хороший тренер для молодежных команд. «Взрослую» команду, во всяком случае динамовскую, он пока не тянет.

И вряд ли когда-нибудь потянет.

И вряд ли когда-нибудь ему еще раз доверят ее тянуть. Потому что Костюк – это временщик. Это случайный человек без видимых талантов и профильных характеристик, оказавшийся на столь ответственном посту. Потому что никого другого рядом не оказалось, поскольку все привычные и приближенные к Суркисам «динамовские сердца» либо состарились, либо отошли от дел. Ну, право, не Блохина же назначать. И не Саленко с Леоненко.

Хотя чем динамовский черт не шутит.

Однако это дело не конкретного сегодняшнего дня, и не конкретной заметки – размышлять о новом наставнике «Динамо». Конкретно сегодня хочется сказать, что «Динамо» провалило очередной евросезон. В самом слабом еврокубке.

У «Динамо» столько же очков в активе нынешней Лиги конференций, что и у «Хамрун Спартанс», команды уровня нашей первой лиги, причем явно не «чемпионской» группы.

И это уже никакая не веселуха. Тут выть хочется.

Хотя все и закономерно. До банальности закономерно.

По теме:
Итальянская пресса: «Динамо Киев больше не похоже на команду Шевченка»
Кирилл Фесюн стал 17-м вратарем Шахтера с «сухой» игрой в еврокубках
«Нужно брать трофей». Ковалев – о перспективах Шахтера в Лиге конференций
Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Фиорентина - Динамо Шахтер Донецк Хамрун Спартанс Арда Туран Игорь Костюк
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Микола Унгурян
якщо щодо ШД все справедливо, то незрозумілий наїзд п. Василенка на Костюка..
Так, інколи команда додає після зміни тренера (і не завжди це так), але якщо є якісь резерви, у випадку КОстюка та ДК виявилось що за пазухою СаШо та Суркіса повний 0 - відсутня мотивація ,фізична готовність, техніка, тактика і т.д. і зрозуміло що Костюк за 2 тижня не міг нічого змінити. 
Ответить
+3
Перець
Тут на Шахтар тільки і надія останні 2 роки ,які приносять залікові бали 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
axylinam
Всё правильно, покойников ругать грех
Ответить
+1
Сергей Литвиненко
Еврокубки ,смотреть не хочется,какие то подсчёты в таблицы коэффициентов,тоска.  И это тоже пройдёт.
Ответить
0
FC EPICENTER
готуйтесь, іржаві ми вже йдемо по ваші кротячі д_пи
Ответить
0
AK.228
Хвалить и ругать действительно не нужно и нет смысла 
Все ожидаемо - победа Шахтера, проигрыш Динамо ..
Удивил достаточно жесткий разьеб Костюка от автора… неужели он действительно такой ноль и шансов нет стать тренером динамо !?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
DK2025
Очередные василенковские помои на Динамо. Этот псевдожурналист не в курсе, что Динамо У19 вышло в 1/16 юношеской Лиги чемпионов УЕФА, и поэтому Костюк ну никак не мог включить на матч с Фиорентиной того же Редушко и Пономаренко, да и других возможных кандидатов в основу?!Так как они играли ЗА ДЕНЬ до этого?! На кого такие статейки рассчитаны, спорт уа?! Только на содержанок ахметки?
Ответить
-1
Сырдя
Украинский Полковник из ВСУ наказывает фанатку кремлёвской динамы Русскоязычную Пуму в попу👉👌 Это патриотично☝️
Ответить
-1
batistuta
Динама - то бетон!
Ответить
-1
