Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Молодежные турниры
12 декабря 2025, 16:47 | Обновлено 12 декабря 2025, 17:05
1273
1

12 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА

УЕФА

12 декабря в 16:30 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Во время жеребьевки были определены пары первой стадии плей-офф, матчи этого раунда пройдут 3 и 4 февраля 2026 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

22 команды, которые проходят по итогам Основного пути, присоединяются к 10 победителям третьего раунда Пути чемпионов. Шесть лучших команд по итогам основного этапа будут принимать дома команды, занявшие 17–22 места. Клубы, занявшие 7–16 места, поедут в гости к победителям 3-го раунда по Пути чемпионов, среди которых и Динамо U-19.

Соперником Динамо U-19 будет испанский Атлетико Мадрид U-19

Киевская команда сыграет на условно домашней арене. Матчи 1/16 финала пройдут 3 или 4 февраля. 16 победителей раунда 1/16 финала пройдут дальше. Жеребьевку остальной части турнира (с 1/8 финала и дальше) состоится 6 февраля.

В каждом раунде команды будут проводить только один матч для определения победителя. Матчи 1/8 финала пройдут 24 или 25 февраля, четвертьфиналы состоятся 17 или 18 марта. Финальный турнир для четырех команд запланирован в швейцарском Ньоне с 17 по 20 апреля.

Ранее на пути к плей-офф киевское Динамо U-19 переиграло шведский клуб Броммапойкарна (1:0, 2:1) и шотландский Хиберниан (1:0, 1:1).

Юношеская лига УЕФА 2025/26

Даты матчей

  • 1/16 финала: 3/4 февраля
  • Жеребьевка плей-офф (с 1/8 финала): 6 февраля, Ньон
  • 1/8 финала: 24/25 февраля
  • Четвертьфиналы: 17/18 марта
  • Полуфиналы: 17 апреля (Коловре, Ньон)
  • Финал: 20 апреля (Коловре, Ньон)

Результаты жеребьевки 1/16 финала ЮЛУ

  • Челси (Англия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
  • Бенфика (Португалия) – Славия Прага (Чехия)
  • Брюгге (Бельгия) – Монако (Франция)
  • Реал Мадрид (Испания) – Марсель (Франция)
  • Вильярреал (Испания) – Байер (Германия)
  • Атлетик Бильбао (Испания) – Айнтрахт (Германия)
  • Динамо Киев (Украина) – Атлетико Мадрид (Испания)
  • Маккаби Хайфа (Израиль) – Барселона (Испания)
  • Бетис (Испания) – Тоттенхэм (Англия)
  • ХИК Хельсинки (Финляндия) – Манчестер Сити (Англия)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Пушкаш Академия (Венгрия) – Спортинг (Португалия)
  • динамо минск (беларусь) – ПСЖ (Франция)
  • Кельн (Германия) – Интер Милан (Италия)
  • Легия Варшава (Польша) – Аякс (Нидерланды)
  • Жилина (Словакия) – Ливерпуль (Англия)

Инфографика

По теме:
Гецко сказал, какой тренер необходим Динамо после поражения от Фиорентины
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Экс-игрок сборной Украины: «Для футбола Костюка Динамо нужны другие игроки»
Динамо Киев жеребьевка Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА выбор редакции статистические расклады Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
AK.228
Удачи юношам динамо 
