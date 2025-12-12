Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

12 декабря в 16:30 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Во время жеребьевки были определены пары первой стадии плей-офф, матчи этого раунда пройдут 3 и 4 февраля 2026 года.

22 команды, которые проходят по итогам Основного пути, присоединяются к 10 победителям третьего раунда Пути чемпионов. Шесть лучших команд по итогам основного этапа будут принимать дома команды, занявшие 17–22 места. Клубы, занявшие 7–16 места, поедут в гости к победителям 3-го раунда по Пути чемпионов, среди которых и Динамо U-19.

Соперником Динамо U-19 будет испанский Атлетико Мадрид U-19

Киевская команда сыграет на условно домашней арене. Матчи 1/16 финала пройдут 3 или 4 февраля. 16 победителей раунда 1/16 финала пройдут дальше. Жеребьевку остальной части турнира (с 1/8 финала и дальше) состоится 6 февраля.

В каждом раунде команды будут проводить только один матч для определения победителя. Матчи 1/8 финала пройдут 24 или 25 февраля, четвертьфиналы состоятся 17 или 18 марта. Финальный турнир для четырех команд запланирован в швейцарском Ньоне с 17 по 20 апреля.

Ранее на пути к плей-офф киевское Динамо U-19 переиграло шведский клуб Броммапойкарна (1:0, 2:1) и шотландский Хиберниан (1:0, 1:1).

Юношеская лига УЕФА 2025/26

Даты матчей

1/16 финала: 3/4 февраля

Жеребьевка плей-офф (с 1/8 финала): 6 февраля, Ньон

1/8 финала: 24/25 февраля

Четвертьфиналы: 17/18 марта

Полуфиналы: 17 апреля (Коловре, Ньон)

Финал: 20 апреля (Коловре, Ньон)

Результаты жеребьевки 1/16 финала ЮЛУ

Челси (Англия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды)

Бенфика (Португалия) – Славия Прага (Чехия)

Брюгге (Бельгия) – Монако (Франция)

Реал Мадрид (Испания) – Марсель (Франция)

Вильярреал (Испания) – Байер (Германия)

Атлетик Бильбао (Испания) – Айнтрахт (Германия)

Динамо Киев (Украина) – Атлетико Мадрид (Испания)

Маккаби Хайфа (Израиль) – Барселона (Испания)

Бетис (Испания) – Тоттенхэм (Англия)

ХИК Хельсинки (Финляндия) – Манчестер Сити (Англия)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Боруссия Дортмунд (Германия)

Пушкаш Академия (Венгрия) – Спортинг (Португалия)

динамо минск (беларусь) – ПСЖ (Франция)

Кельн (Германия) – Интер Милан (Италия)

Легия Варшава (Польша) – Аякс (Нидерланды)

Жилина (Словакия) – Ливерпуль (Англия)

