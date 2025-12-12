Кто для Динамо? 12 декабря пройдет жребий 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Жеребьевка раунда 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА пройдет 12 декабря в 16:30 по киевскому времени

Во время жеребьевки будут определены пары для одноматчевых противостояний, которые будут проведены 3 и 4 февраля.

22 команды, которые проходят по итогам Основного пути, присоединяются к 10 победителям третьего раунда Пути чемпионов.

Шесть лучших команд по итогам основного этапа будут принимать дома команды, занявшие места с 17-го по 22-е,

Клубы, занявшие 7–16-е места, поедут в гости к победителям 3-го раунда по Пути чемпионов, среди которых и Динамо U-19.

Соперниками Динамо U-19 могут стать:

Атлетико Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Тоттенхэм (Англия), Манчестер Сити (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Спортинг (Португалия), ПСЖ (Франция), Интер Милан (Италия), Аякс (Нидерланды), Ливерпуль (Англия)

16 победителей раунда 1/16 финала пройдут дальше. Жеребьевку остальной части турнира (с 1/8 финала и дальше) состоится 6 февраля.

В каждом раунде команды для определения победителя будут проводить только один матча. Финальный турнир для четырех команд состоится в швейцарском Ньоне с 17 по 20 апреля.

Юношеская лига УЕФА

Жеребьевка плей-офф и даты матчей

Жеребьевка 1/16 финала: 12 декабря, Ньон

1/16 финала: 3/4 февраля

Жеребьевка плей-офф (с 1/8 финала): 6 февраля, Ньон

1/8 финала: 24/25 февраля

Четвертьфиналы: 17/18 марта

Полуфиналы: 17 апреля (Коловре, Ньон)

Финал: 20 апреля (Коловре, Ньон)

Посев команд для 1/16 финала

Секция 1

Сеяные (места 1–6): Челси (Англия), Бенфика (Португалия), Брюгге (Бельгия), Реал Мадрид (Испания), Вильярреал (Испания), Атлетик Бильбао (Испания)

Несеяные (места 17–22) Байер (Германия), Монако (Франция), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Славия Прага (Чехия), Айнтрахт Франкфурт (Германия), Марсель (Франция)

Секция 2

Сеяные (10 победителей Q3): Динамо Киев (Украина), динамо минск (беларусь), Бетис (Испания), Маккаби Хайфа (Израиль), Жилина (Словакия), Кельн (Германия), ХИК Хельсинки (Финляндия), Легия Варшава (Польша), Пушкаш Академия (Венгрия), АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Несеяные (места 7–16): Атлетико Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Тоттенхэм (Англия), Манчестер Сити (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Спортинг (Португалия), ПСЖ (Франция), Интер Милан (Италия), Аякс (Нидерланды), Ливерпуль (Англия)

Инфографика