  4. Динамо U-19 в игре. Итоговая таблица: определены все участники плей-офф ЮЛУ
Молодежные турниры
11 декабря 2025, 16:10 | Обновлено 11 декабря 2025, 16:15
614
1

Динамо U-19 в игре. Итоговая таблица: определены все участники плей-офф ЮЛУ

Бело-синие добыли нужную ничью в Шотландии против Хиберниана U-19

ФК Динамо

Определены участники плей-офф Юношеской лиги УЕФА 2025/26. 12 декабря состоится жеребьевка 1/16 финала.

Киевское Динамо U-19 успешно прошло соперника в 3-м раунде ЮЛУ и вышло в весеннюю стадию турнира.

Столичная команда 10 декабря в 21:00 сыграла вничью в гостях против шотландской команды Хиберниан U-19 (1:1).

Динамо пропустило после перерыва, но сразу отыгралось усилиями Кирилла Осипенко (1:1).

Первая игра прошла в польском городе Сталева Воля и завершилась победой Динамо (1:0).

Команду Динамо U-19 недавно возглавил Павел Чередниченко, заменивший перешедшего работать в главную команду Игоря Костюка.

Динамо U-19 вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Жеребьевка состоится 12 декабря, а матчи этой стадии пройдут 3–4 февраля.

Участники плей-офф ЮЛУ

  • Топ-22 Основного пути: Челси (Англия), Бенфика (Португалия), Брюгге (Бельгия), Реал Мадрид (Испания), Вильярреал (Испания), Атлетик Бильбао (Испания), Атлетико Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Тоттенхэм (Англия), Манчестер Сити (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Спортинг (Португалия), ПСЖ (Франция), Интер Милан (Италия), Аякс (Нидерланды), Ливерпуль (Англия), Байер (Германия), Монако (Франция), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Славия Прага (Чехия), Айнтрахт Франкфурт (Германия), Марсель (Франция)
  • 10 победителей Q3 Пути чемпионов: Динамо Киев (Украина), динамо минск (беларусь), Бетис (Испания), Маккаби Хайфа (Израиль), Жилина (Словакия), Кельн (Германия), ХИК Хельсинки (Финляндия), Легия Варшава (Польша), Пушкаш Академия (Венгрия), АЗ Алкмаар (Нидерланды)

🔹 Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов

3-й раунд. Ответный матч, 10 декабря 2024

Хиберниан U-19 (Шотландия) – Динамо Киев U-19 (Украина) – 1:1

Голы: Клилланд, 51 – Осипенко, 54

Первый матч – 0:1

Результаты матчей Q3 по Пути чемпионов

Результаты матчей 6-го тура Основного пути

Итоговая таблица ЮЛУ

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

Dynamo1927
А вот дальше будет только интереснее. Ждём жеребьёвки
