Успех Динамо U-19, провал Бенфики с Трубиным и Судаковым, триллер Барселоны
Главные новости за 5 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 5 ноября.
1. Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Вечером 5 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА
2А. Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола
Встреча четвертого тура главного еврокубка завершилась со счетом 2:2
2В. Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов
Киприоты обыграли «Вильярреал»
3А. Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ
Орлы уступили леверкузенской команде со счетом 0:1 в поединке четвертого тура
3В. Барселона устроила матч-триллер в Лиге чемпионов. Шесть голов и сенсация
Каталонцы сыграли вничью с «Брюгге»
3С. Изобилие голов в Манчестере. Сити разгромил дортмундскую Боруссию
«Горожане» ворвались в топ-4 в турнирной таблице
4А. Победа на искусственном газоне. Динамо снова обыграло Броммапойкарну
Киевляне продолжают выступления в Юношеской лиге УЕФА
4В. ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
Новая домашняя экипировка
4С. ТУРАН: «Мечта Шахтера – войти в топ-восьмерку. Но в футболе возможно все»
Наставник Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой ЛК с Брейдабликом
4D. ШОВКОВСКИЙ – о потере важного игрока, сонном Динамо и матче еврокубка
Наставник пообщался с прессой перед матчем Лиги конференций
5. ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Риццоли оценил работу арбитра
6А. Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс
6В. Рыбакина одолела Александрову и вышла в плей-офф Итогового с тремя победами
Елена в двух сетах нанесла поражение Екатерине в третьем туре группы Серены Уильямс
7. Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Команда Христича обыграла Литву
8. С сухим счетом. Украинки стартовали в Кубке вызова с разгромной победы
Балта одержала победу в первом матче против австрийской команды
9. ОФИЦИАЛЬНО. Реал дозаявил украинца на Евролигу
Лэнь может дебютировать за мадридцев в Эль Класико
10А. Боксеры из Кубы и Великобритании определят следующего соперника для Усика
Даниель Дюбуа и Франк Санчес проведут бой, чтобы определить обязательного претендента
10В. Известный украинский боксер может получить шанс на титул чемпиона мира
Карен Чухаджян владеет поясами WBO International и IBF International в полусреднем весе
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс