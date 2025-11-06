Успех Динамо U-19, провал Бенфики с Трубиным и Судаковым, триллер Барселоны

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 5 ноября.

1. Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира

Вечером 5 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА

2А. Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола

Встреча четвертого тура главного еврокубка завершилась со счетом 2:2

2В. Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов

Киприоты обыграли «Вильярреал»

3А. Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ

Орлы уступили леверкузенской команде со счетом 0:1 в поединке четвертого тура

3В. Барселона устроила матч-триллер в Лиге чемпионов. Шесть голов и сенсация

Каталонцы сыграли вничью с «Брюгге»

3С. Изобилие голов в Манчестере. Сити разгромил дортмундскую Боруссию

«Горожане» ворвались в топ-4 в турнирной таблице

4А. Победа на искусственном газоне. Динамо снова обыграло Броммапойкарну

Киевляне продолжают выступления в Юношеской лиге УЕФА

4В. ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины

Новая домашняя экипировка

4С. ТУРАН: «Мечта Шахтера – войти в топ-восьмерку. Но в футболе возможно все»

Наставник Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой ЛК с Брейдабликом

4D. ШОВКОВСКИЙ – о потере важного игрока, сонном Динамо и матче еврокубка

Наставник пообщался с прессой перед матчем Лиги конференций

5. ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру

Риццоли оценил работу арбитра

6А. Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира

Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс

6В. Рыбакина одолела Александрову и вышла в плей-офф Итогового с тремя победами

Елена в двух сетах нанесла поражение Екатерине в третьем туре группы Серены Уильямс

7. Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ

Команда Христича обыграла Литву

8. С сухим счетом. Украинки стартовали в Кубке вызова с разгромной победы

Балта одержала победу в первом матче против австрийской команды

9. ОФИЦИАЛЬНО. Реал дозаявил украинца на Евролигу

Лэнь может дебютировать за мадридцев в Эль Класико

10А. Боксеры из Кубы и Великобритании определят следующего соперника для Усика

Даниель Дюбуа и Франк Санчес проведут бой, чтобы определить обязательного претендента

10В. Известный украинский боксер может получить шанс на титул чемпиона мира

Карен Чухаджян владеет поясами WBO International и IBF International в полусреднем весе