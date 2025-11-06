Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Успех Динамо U-19, провал Бенфики с Трубиным и Судаковым, триллер Барселоны
06 ноября 2025, 06:00 |
Успех Динамо U-19, провал Бенфики с Трубиным и Судаковым, триллер Барселоны

Главные новости за 5 ноября на Sport.ua

Успех Динамо U-19, провал Бенфики с Трубиным и Судаковым, триллер Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 5 ноября.

1. Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Вечером 5 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА

2А. Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола
Встреча четвертого тура главного еврокубка завершилась со счетом 2:2

2В. Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов
Киприоты обыграли «Вильярреал»

3А. Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ
Орлы уступили леверкузенской команде со счетом 0:1 в поединке четвертого тура

3В. Барселона устроила матч-триллер в Лиге чемпионов. Шесть голов и сенсация
Каталонцы сыграли вничью с «Брюгге»

3С. Изобилие голов в Манчестере. Сити разгромил дортмундскую Боруссию
«Горожане» ворвались в топ-4 в турнирной таблице

4А. Победа на искусственном газоне. Динамо снова обыграло Броммапойкарну
Киевляне продолжают выступления в Юношеской лиге УЕФА

4В. ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
Новая домашняя экипировка

4С. ТУРАН: «Мечта Шахтера – войти в топ-восьмерку. Но в футболе возможно все»
Наставник Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой ЛК с Брейдабликом

4D. ШОВКОВСКИЙ – о потере важного игрока, сонном Динамо и матче еврокубка
Наставник пообщался с прессой перед матчем Лиги конференций

5. ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Риццоли оценил работу арбитра

6А. Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс

6В. Рыбакина одолела Александрову и вышла в плей-офф Итогового с тремя победами
Елена в двух сетах нанесла поражение Екатерине в третьем туре группы Серены Уильямс

7. Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Команда Христича обыграла Литву

8. С сухим счетом. Украинки стартовали в Кубке вызова с разгромной победы
Балта одержала победу в первом матче против австрийской команды

9. ОФИЦИАЛЬНО. Реал дозаявил украинца на Евролигу
Лэнь может дебютировать за мадридцев в Эль Класико

10А. Боксеры из Кубы и Великобритании определят следующего соперника для Усика
Даниель Дюбуа и Франк Санчес проведут бой, чтобы определить обязательного претендента

10В. Известный украинский боксер может получить шанс на титул чемпиона мира
Карен Чухаджян владеет поясами WBO International и IBF International в полусреднем весе

Николай Тытюк
Николай Тытюк
