ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Риццоли оценил работу арбитра
УАФ отдельно выпустила объяснение от эксперта комитета арбитров Николы Риццоли, который разобрал скандальный момент в матче УПЛ между Шахтером и Динамо.
Известный в прошлом судья подтвердил, что за фол против Шолы Огунданы киевляне должны были получить пенальти.
«Игрок Динамо контролирует мяч и пробрасывает его правой ногой, а в этот момент игрок Шахтера опаздывает и ногой попадает по ноге соперника. Это нельзя назвать нормальным действием и просто борьбой».
«Судья должен был назначить пенальти, а арбитр VAR должен был рекомендовать судье оценить эпизод с помощью повтора», – сказал Риццоли.
Шахтер выиграл матч со счетом 3:1.
