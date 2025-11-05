Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 16:55 | Обновлено 05 ноября 2025, 17:30
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру

Риццоли оценил работу арбитра

ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ФК Динамо Киев

УАФ отдельно выпустила объяснение от эксперта комитета арбитров Николы Риццоли, который разобрал скандальный момент в матче УПЛ между Шахтером и Динамо.

Известный в прошлом судья подтвердил, что за фол против Шолы Огунданы киевляне должны были получить пенальти.

«Игрок Динамо контролирует мяч и пробрасывает его правой ногой, а в этот момент игрок Шахтера опаздывает и ногой попадает по ноге соперника. Это нельзя назвать нормальным действием и просто борьбой».

«Судья должен был назначить пенальти, а арбитр VAR должен был рекомендовать судье оценить эпизод с помощью повтора», – сказал Риццоли.

Шахтер выиграл матч со счетом 3:1.

Никола Риццоли Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев видео Комитет арбитров УАФ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
ViAn
Тут головне питання - які санкції будуть до арбітрів? Результативна помилка у грі між 1-м і 2-м місцем, головний матч осені. Груба помилка, яка суттєво вплинула на турнірне становище. Які санкції до Романова і Пасхала?
Показать Скрыть 4 ответа
zzg77
Арбітри у нас гівно, всі продажні! 
sania
Це вже ми проходили. Який сенс того, що знову визнають помилки арбітрів?  Ну посидять в кращому разі кілька матчів і що? Думаю всі незручності вже давно їм щедро компенсовані. А в Динамо черговий раз судді нахабно відібрали залікові пункти. Це хто компенсує?? Суддів потрібно виганяти без права відновлення, інакше нічого не зміниться. І відразу на детектор. Якщо Шахтар "при справах" то знімати з чемпу, а суддю в буцегарню, разом з тим хто дав..
aleks8-48
Романов міг і непомітити зі своєї позиції,але Пасхал мав змогу декілька раз прередивитися, чому він промовчав? 
Показать Скрыть 2 ответа
Dynamo1927
Всё. Комитет арбитров окончательно решил в пользу Динамо. Остальное демагогия. Надеюсь арбитров накажут прилично. Идём дальше. А бразильцы всё-таки фальшивые у шахты!
Показать Скрыть 4 ответа
AK.228
Который день - системное мочилово 
Singularis
 А почему Риццоли не комментирует гол Буяльского из вне игры, что было раньше? Ведь генеральный директор Шахтёра и тренерский состав номинальных хозяев поля сразу это отметили!  
И  тогда бы события развивались иначе.
Ukraine
Ту ну)))
Плече в плече. 
Динамівець вже падав і готовий був до падіння ще до зіткнення.
Al Fredli
Зараз прочитав інтерв'ю Суркіса де він каже ,що деякі гравці Динамо з минулого,усякі там напівалкоголики, ниють ,шо Сашо треба прибрати.Цікаво а за чиїж гроши вони спилися???І взагалі кого ж він мав на увазі?
AlexDSan
Багато хто говорить про "результативну помилку" кротовських підстилок. Але чи було це помилкою? Помилка - це подивився, оцінив і прийняв неправильне рішення, помилка - це, коли не встиг за епізодом, мав не оптимальний кут огляду, через що не бачив порушення, і не маєш можливості перевірити правильність свого рішення (як 99% порушень в середині поля). А тут що? Мали все, що необхідно для прийняття правильного рішення і... прийняли неправильне рішення, бо!!! по варіку бачили, що треба ставити пенальті, а це не відповідає ржавій корпоративній етиці. Тож питання тільки одне: чи було це помилкою?
Arera
Дырявые по игре просрали. И точка!
