ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру

УАФ отдельно выпустила объяснение от эксперта комитета арбитров Николы Риццоли, который разобрал скандальный момент в матче УПЛ между Шахтером и Динамо.

Известный в прошлом судья подтвердил, что за фол против Шолы Огунданы киевляне должны были получить пенальти.

«Игрок Динамо контролирует мяч и пробрасывает его правой ногой, а в этот момент игрок Шахтера опаздывает и ногой попадает по ноге соперника. Это нельзя назвать нормальным действием и просто борьбой».

«Судья должен был назначить пенальти, а арбитр VAR должен был рекомендовать судье оценить эпизод с помощью повтора», – сказал Риццоли.

Шахтер выиграл матч со счетом 3:1.