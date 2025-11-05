Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ

Лиссабонская Бенфика проиграла леверкузенскому Байеру в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Эштадиу да Луж, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 65-й минуте забил чешский форвард Патрик Шик.

В составе орлов сыграли два украинских футболиста: Анатолий Трубин (Бенфика) и Георгий Судаков (хавбек). Трубин провел весь поединок, а Судаков был заменен на 69-й на Джанлуку Престианни.

Бенфика проиграла все четыре в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Только подопечные Жозе Моуриньо и Аякс пока что не набрали ни одного очка в ЛЧ 2025/26. У Байера теперь в активе пять пунктов и 21-я позиция.

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября

Бенфика (Португалия) – Байер (Германия) – 0:1

Гол: Шик, 65

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Томаш Араужу, Самуэль Даль (Андреас Шельдеруп, 69), Энцо Барренечеа, Леандро Баррейро Мартинс (Амар Дедич, 69), Фредрик Эурснес, Доди Лукебакио, Ричард Риос, Георгий Судаков (Джанлука Престианни, 69), Вангелис Павлидис

Байер: Марк Флеккен, Лоик Баде, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Алекс Гримальдо, Артур Соарес, Алеш Гарсия, Ибрагим Маза, Клаудио Эчеверри (Малик Тилльман, 57), Эрнест Поку (Эльесс Бен-Сегир, 88), Кристиан Кофане (Патрик Шик, 57)

Предупреждения: Доди Лукебакио (62), Николас Отаменди (78), Ричард Риос (90+1) – Ибрагим Маза (41), Эдмон Тапсоба (55), Малик Тилльман (79)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine