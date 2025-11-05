Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ
Лига Чемпионов
Бенфика
05.11.2025 22:00 – FT 0 : 1
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 23:56 | Обновлено 06 ноября 2025, 00:33
665
16

Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ

Орлы уступили леверкузенской команде со счетом 0:1 в поединке четвертого тура

05 ноября 2025, 23:56 | Обновлено 06 ноября 2025, 00:33
665
16 Comments
Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонская Бенфика проиграла леверкузенскому Байеру в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Эштадиу да Луж, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 65-й минуте забил чешский форвард Патрик Шик.

В составе орлов сыграли два украинских футболиста: Анатолий Трубин (Бенфика) и Георгий Судаков (хавбек). Трубин провел весь поединок, а Судаков был заменен на 69-й на Джанлуку Престианни.

Бенфика проиграла все четыре в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Только подопечные Жозе Моуриньо и Аякс пока что не набрали ни одного очка в ЛЧ 2025/26. У Байера теперь в активе пять пунктов и 21-я позиция.

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября

Бенфика (Португалия) – Байер (Германия) – 0:1

Гол: Шик, 65

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Томаш Араужу, Самуэль Даль (Андреас Шельдеруп, 69), Энцо Барренечеа, Леандро Баррейро Мартинс (Амар Дедич, 69), Фредрик Эурснес, Доди Лукебакио, Ричард Риос, Георгий Судаков (Джанлука Престианни, 69), Вангелис Павлидис

Байер: Марк Флеккен, Лоик Баде, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Алекс Гримальдо, Артур Соарес, Алеш Гарсия, Ибрагим Маза, Клаудио Эчеверри (Малик Тилльман, 57), Эрнест Поку (Эльесс Бен-Сегир, 88), Кристиан Кофане (Патрик Шик, 57)

Предупреждения: Доди Лукебакио (62), Николас Отаменди (78), Ричард Риос (90+1) – Ибрагим Маза (41), Эдмон Тапсоба (55), Малик Тилльман (79)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Интер – Кайрат – 2:1. Победный мяч Карлоса Аугусто. Видео голов и обзор
Энцо МАРЕСКА: «Мы его потеряли. Этот футболист не сможет еще долго играть»
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Бенфика Байер Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Патрик Шик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Последние штрихи: подготовка Зриньски к матчу с Динамо
Футбол | 06 ноября 2025, 00:11 0
ФОТО. Последние штрихи: подготовка Зриньски к матчу с Динамо
ФОТО. Последние штрихи: подготовка Зриньски к матчу с Динамо

Смотрите фотогалерею тренировки соперника киевлян от Sport.ua

Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Футбол | 05 ноября 2025, 09:44 2
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры

Артем может стать игроком «Милана»

Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Теннис | 05.11.2025, 20:33
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05.11.2025, 05:01
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Бокс | 05.11.2025, 09:13
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamic
Кияни дякують німецьким братам. трубін - решето. розпіарений судаков був взагалі непомітний на полі. Чому в нас така радість? Бо колишніх кротів не буває!!
Ответить
+7
Andy202
Виймай, АК228
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Kendall Roy
Пародіст шось на полі нічого не показав 
Ответить
+3
AndiM
Сундаков , а де ж твої мАлаточкі
Ответить
+2
EMERIO INGARTIKO
Патрік Шик прошив трубіна, як ЗСУ прошивали точками У позиції терористів в Донецьку
Ответить
+2
Dynamic
Все Динамо вірило в Баєр
Красави 
Київ святкує сьогодні разом з Леверкузеном
Ответить
+1
Показать Скрыть 5 ответов
Александр Шевченко
Молодцы братья немецкие! Слава Украине! Дейчланд убер алез!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Der Gartenzwerg
Запросили Моура на свою голову! "Особливий" перетворився на тренера-невдаху, з кожним новим клубом все гірше й гірше
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру
04.11.2025, 01:29 3
Баскетбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем