Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Бенфика
05.11.2025 22:00 - : -
Байер
Прогноз
Лига чемпионов
76
5

Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч

Поединок четвертого тура еврокубка начнется 5 ноября в 22:00 по Киеву

Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

5 ноября, свою встречу в рамках лиги чемпионов проведут Бенфика и Байер. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

«Орлы» в этом сезоне, как минимум не впечатляют, в португальском чемпионате команда идет без поражений, но занимает только третью строчку, отставая от лидера на 4 очка. В последнем туре удалось обыграть на выезде Гимарайнш со счетом 3:0.

Плохо идут дела в Лиге чемпионов, где в трех турах не удалось набрать очки, выездные поражения от Челси – 0:1 и Ньюкасла еще можно понять, учитывая статус и силу соперников. А вот поражения от Карабаха дома – 2:3 уже трудно оправдать, сработала недооценка соперника.

За Бенфикой в Украине пристально следят, все-таки здесь играют Анатолий Трубин Георгий Судаков, оба игроки основы. Нельзя обойти стороной тот факт, что клуб тренирует сам Жозе Моуриньо, от «особенного» будут ждать результатов.

Байер

От «фармацевтов» можно было ожидать спада, ушел тренер Хаби Алонсо, раньше продали ряд своих звезд. Байер хоть и не может похвастаться стабильностью, но текущее пятое место в Бундеслиге выглядит солидно. В последнем туре команда не смогла устоять против лидера Баварии на выезде 0:3, так была прервана серия из четырех побед в чемпионате.

В Лиге чемпионов клуб набрал всего два очка в трех турах, что нельзя считать хорошим результатом, сыграли 22:2 на выезде с Копенгагеном и 1:1 с ПСВ. Свой последний матч в турнире «фармацевты» провели дома против ПСЖ, где разгромно уступили – 2:7.

Личные встречи

Соперники ранее провели четыре очные встречи в еврокубках, две победы на счету Бенфики, одна ничья и раз выиграл Байер. Последняя очная встреча состоялась еще в 2014 году, поэтому те матчи больше для статистики.

Прогноз

На бумаге хозяева небольшие фавориты, причем коэффициент на их успех постепенно падает.

Ожидаю сложного матча, где обе команды будут играть на победу, учитывая их турнирное положение. Рискну предположить, что матч будет результативным, поэтому ставлю на тотал больше 2,5 голов.

Ожидаю сложного матча, где обе команды будут играть на победу, учитывая их турнирное положение. Рискну предположить, что матч будет результативным, поэтому ставлю на тотал больше 2,5 голов.

Прогноз Sport.ua
Бенфика
5 ноября 2025 -
22:00
Байер
Бенфика Байер Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
