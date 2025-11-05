Бенфика – Байер. Трубин и Судаков – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура Лиги чемпионов 5 ноября в 22:00
5 ноября состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Байер.
Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
В составе орлов выступают два украинских футболиста: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).
За три тура Бенфика набрал ноль очков, проиграв Карабаху, Челси и Ньюкаслу. В активе Байера два пункта благодаря ничьим против Копенгаген и ПСВ.
Следующие соперники Бенфики и Байера в ЛЧ 2025/26:
- Бенфика: Аякс, Наполи, Ювентус, Реал
- Байер: Манчестер Сити, Ньюкасл, Олимпиакос, Вильярреал
Бенфика – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
