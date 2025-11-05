Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Байер. Трубин и Судаков – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Лига Чемпионов
Бенфика
05.11.2025 22:00 – 17 0 : 0
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 22:00 | Обновлено 05 ноября 2025, 22:04
183
0

Бенфика – Байер. Трубин и Судаков – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура Лиги чемпионов 5 ноября в 22:00

Бенфика – Байер. Трубин и Судаков – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Коллаж Sport.ua

5 ноября состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Байер.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе орлов выступают два украинских футболиста: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).

За три тура Бенфика набрал ноль очков, проиграв Карабаху, Челси и Ньюкаслу. В активе Байера два пункта благодаря ничьим против Копенгаген и ПСВ.

Следующие соперники Бенфики и Байера в ЛЧ 2025/26:

  • Бенфика: Аякс, Наполи, Ювентус, Реал
  • Байер: Манчестер Сити, Ньюкасл, Олимпиакос, Вильярреал

Бенфика – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

По теме:
Бенфика – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Брюгге – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола
Бенфика Байер смотреть онлайн Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
