Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 13:49 |
Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок 4-го тура еврокубка состоится 5 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

5 ноября на Эштадиу да Луш пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Бенфика встретится с Байером. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в последнее время становилась четко второй на родине - опережала всех остальных, в том числе и Порту, но неизменно уступая соседнему Спортингу. Максимум Трубин раздобыл, прошлой зимой, Кубок Лиги, и прибавил Суперкубок в августе. После летних каникул был мощный старт, но после первых же осечек, в начале осени, сменили наставника, сделав ставку на Моуринью. Но пока что и дальше уступают и обладателю титула, и ожившему сейчас, при Фариоли, Порту.

В Лиге чемпионов все начиналось прекрасно. И Ниццу, и Фенербахче в квалификации выбили, не пропуская. Но потом был тот самый провал, в виде безвольных 2:3 дома с Карабахом, что и привел к тренерской рокировке. Да и потом, уже с Особенным, проиграли и Челси (0;1), и Ньюкаслу. И остается болельщикам надеяться, что Судакову и компании поможет возвращение на свое поле.

Байер

Клуб при Хаби Алонсо провел лучший год в истории в 2023/2024, оформив золотой дубль. Потом, правда, был откат в следующем сезоне, но довольно ожидаемый и достойный: уверенное второе место в Бундеслиге 1. После этого испанец уехал в Мадрид, а его сменщик, тен Хаг, провалился, и проработал всего пару месяцев. Юлманд, нынешний наставник, исправил положение, но и при нем были осечки, а в крайнем туре закончили разгромными 0-3, пусть и против Баварии.

Плохо все для команды из Леверкузена и в Лиге чемпионов. С трудом вырвали ничью 2:2 в Копенгагене с одноименным противником, не удержали дома преимущество с ПСВ, закончив 1:1. А с ПСЖ было поражение 2:7 - столько ни разу представители Германии не пропускали в еврокубках.

Статистика личных встреч

В 2013-м году, в Лиге Европы, португальцы выиграли дважды. Спустя год немцы, уже в Лиге чемпионов, взяли четыре очка из шести возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев. Но обоим тут нужна только победа - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
5 ноября 2025 -
22:00
Байер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
