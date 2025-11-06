5 ноября прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Байер.

Коллективы сыграли на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинские футболисты орлов Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (Хавбек) вышли на поле с первых минут. Трубин провел весь поединок, Судаков был заменен на 69-й.

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября

Бенфика (Португалия) – Байер (Германия) – 0:1

Гол: Шик, 65

Видеообзор матча