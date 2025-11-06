Бенфика – Байер – 0:1. Как Шик забил Трубину в матче ЛЧ. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов 2025/26
5 ноября прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Байер.
Коллективы сыграли на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Украинские футболисты орлов Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (Хавбек) вышли на поле с первых минут. Трубин провел весь поединок, Судаков был заменен на 69-й.
Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября
Бенфика (Португалия) – Байер (Германия) – 0:1
Гол: Шик, 65
Видеообзор матча
События матча
