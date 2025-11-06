Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Байер – 0:1. Как Шик забил Трубину в матче ЛЧ. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Бенфика
05.11.2025 22:00 – FT 0 : 1
Байер
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 01:28 | Обновлено 06 ноября 2025, 01:46
Бенфика – Байер – 0:1. Как Шик забил Трубину в матче ЛЧ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов 2025/26

Бенфика – Байер – 0:1. Как Шик забил Трубину в матче ЛЧ. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Байер.

Коллективы сыграли на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинские футболисты орлов Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (Хавбек) вышли на поле с первых минут. Трубин провел весь поединок, Судаков был заменен на 69-й.

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября

Бенфика (Португалия) – Байер (Германия) – 0:1

Гол: Шик, 65

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
Бенфика Байер Лига чемпионов видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Патрик Шик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
