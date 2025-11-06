Моуриньо оценил поражение Бенфики в матче, где играли Судаков и Трубин

Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в Лиге чемпионов от немецкого «Байера» со счетом 0:1.

Игроки сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков – вышли в стартовом составе «орлов».

«Ключевым эпизодом стали все те моменты, которые мы создали, но не реализовали. Это началось очень рано и продолжалось практически на протяжении всей игры.

Мы нанесли 21 удар по воротам, не все из них были голевыми, но четыре или пять были отличными моментами. Всё это происходило в контексте того, что команда очень хорошо играла с мячом, без мяча, и, конечно, испытывала некоторые трудности во время атак соперника. Но «Бенфика» контролировала игру, была очень качественной в первой и второй фазах, а затем добралась до ворот и промахнулась.

Мне больно, потому что футболист, который отлично играл, совершает ошибку, которая приводит к голу, и с этого момента, несмотря на все наши попытки мотивировать и успокоить его, команда отошла ещё дальше. Мы не очень сильны в игре на втором этаже, у нас не было много свободного пространства. Я крайне расстроен результатом, но очень доволен прогрессом команды и качеством игры.

Поражение обидное, но пути назад нет. Я сказал игрокам... «Если мы повторим этот матч, и игра будет развиваться так же, как и раньше: мы забьём голы, и из десяти случаев победим в девяти.

Сегодня мы заслужили победу. Осталось разыграть 12 очков, нам не нужно 12, чтобы пройти квалификацию, где-то девять должно хватить. Это сложно, «Наполи», «Аякс», «Реал» и «Ювентус», но у нас есть две игры до конца календарного года, и если мы наберем 6 очков, мы в гонке.

Нет, я не хочу слишком много обсуждать игровые моменты. Мне не нравится протестовать просто ради протеста, но всё это неспортивное поведение, которое они продемонстрировали... когда многие команды ведут себя неспортивно, виноват только один человек. Виноват не тренер соперника, не игроки, а судья.

Когда происходит фол, они просто останавливают игру. Это меня и расстраивает. К сожалению, я хорошо знаю этого судью; я знаю, что он ко мне не очень-то расположен, да и я к нему тоже, но я не думаю, что мы проиграли из-за арбитра».