  4. ВИДЕО. Трубин пытался: Шик поразил ворота украинца в матче Бенфика – Байер
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 23:33 | Обновлено 05 ноября 2025, 23:42
Патрик открыл счет на 65-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Чешский форвард леверкузенского Байера Патрик Шик отличился в ворота украинца Анатолия Трубина в матче Бенфики и Байера.

Шик вывел леверкузенскую команду вперед на 65-й минуте поединка четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26, сделав счет 1:0.

Трубин пытался спасти орлов. Вначале Анатолий отбил удар Патрика, но защитник лиссабонского коллектива неудачно скинул головой мяч прямо к Патрику, после чех и забил гол.

Помимо Трубина, в старте Бенфики также вышел еще один представитель Украины – Георгий Судаков. Судаков отыграл 69 минут и был заменен.

Бенфика и Байер начали встречу четвертого тура ЛЧ 5 ноября в 22:00 на стадионе Эштадиу да Лажу в Лиссабоне.

