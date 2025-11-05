ВИДЕО. Трубин пытался: Шик поразил ворота украинца в матче Бенфика – Байер
Патрик открыл счет на 65-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26
Чешский форвард леверкузенского Байера Патрик Шик отличился в ворота украинца Анатолия Трубина в матче Бенфики и Байера.
Шик вывел леверкузенскую команду вперед на 65-й минуте поединка четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26, сделав счет 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Трубин пытался спасти орлов. Вначале Анатолий отбил удар Патрика, но защитник лиссабонского коллектива неудачно скинул головой мяч прямо к Патрику, после чех и забил гол.
Помимо Трубина, в старте Бенфики также вышел еще один представитель Украины – Георгий Судаков. Судаков отыграл 69 минут и был заменен.
Бенфика и Байер начали встречу четвертого тура ЛЧ 5 ноября в 22:00 на стадионе Эштадиу да Лажу в Лиссабоне.
❗️ ВИДЕО. Трубин пытался: Шик поразил ворота украинца в матче Бенфика – Байер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Диллиан – о бое против Уордли
Артем может стать игроком «Милана»