  Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола
Лига Чемпионов
Карабах
05.11.2025 19:45 – FT 2 : 2
Челси
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 21:42 | Обновлено 05 ноября 2025, 22:24
Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола

Встреча четвертого тура главного еврокубка завершилась со счетом 2:2

Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Челси не сумел переиграть азербайджанский Карабах в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе пенсионеров голами отличились Эстевао и Алехандро Гарначо. У хозяев мячи оформили Леандру Андраде и Марко Янкович (пенальти).

Украинский форвард Карабаха Алексей Кащук начал матч в резерве и появился на поле 75-й минуте, результативными действиями не отметился.

Карабах и Челси в таблице главного еврокубка теперь имеют по семь очков.

Карабах и Челси провели поединок на той же арене, на которой сборная Украины 9 сентября неожиданно сыграла вничью с командой Азербайджана (1:1) в отборе к ЧМ-2026. Тогда после игры наставник сине-желтых Сергей Ребров пожаловался на состояние поля.

Карабах в пятом туре ЛЧ поборется против Наполи на выезде, а лондонцы сыграют против Барселоны на Стэмфорд Бридж.

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября

Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 2:2

Голы: Леандру Андраде, 29, Янкович, 39 (пен.) – Эстевао, 16, Гарначо, 53

Карабах: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва, Кевин Медина, Абделла Зубир (Алексей Кащук, 75), Леандру Андраде (Турал Байрамов, 61), Кади Боржес (Эммануэл Аддай, 31), Педро Бикальо, Элвин Джафаргулиев (Дани Болт, 75), Марко Янкович, Камило Дуран (Нариман Ахундзаде, 61)

Челси: Роберт Санчес, Йоррел Хато, Тосин Адарабиойо, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Эстевао Виллиан, Андрей Сантос (Энцо Фернандес, 46), Ромео Лавиа (Мойсес Кайседо, 8), Тайрик Джордж (Лиам Делап, 46), Жуан Педро (Факундо Буонанотте, 71), Джейми Байно-Гиттенс (Алехандро Гарначо, 46)

Предупреждения: Матеус Силва (47), Кевин Медина (87) – Андрей Сантос (44), Рис Джеймс (47), Мойсес Кайседо (90+1)

