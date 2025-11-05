Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карабах – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Карабах
05.11.2025 19:45 - : -
Челси
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 15:39 | Обновлено 05 ноября 2025, 16:02
Карабах – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура Лиги чемпионов 5 ноября в 19:45

Карабах – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября лондонский Челси проведет выездной матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против азербайджанского Карабаха.

Поединок пройдет на стадионе имени Тоафика Бахрамова в Баку, столице Азербайджана. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За три тура Карабах и Челси набрали по шесть очков и находятся в топ-15 ЛЧ до старта игрового дня.

Следующие соперники Карабаха и Челси в ЛЧ 2025/26:

  • Карабах: Наполи, Аякс, Айнтрахт Франкфурт, Ливерпуль
  • Челси: Барселона, Аталанта, Пафос, Наполи

В составе Карабаха выступает украинский форвард Алексей Кащук.

Карабах – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Карабах – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

