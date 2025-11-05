5 ноября лондонский Челси проведет выездной матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против азербайджанского Карабаха.

Поединок пройдет на стадионе имени Тоафика Бахрамова в Баку, столице Азербайджана. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

За три тура Карабах и Челси набрали по шесть очков и находятся в топ-15 ЛЧ до старта игрового дня.

Следующие соперники Карабаха и Челси в ЛЧ 2025/26:

Карабах: Наполи, Аякс, Айнтрахт Франкфурт, Ливерпуль

Челси: Барселона, Аталанта, Пафос, Наполи

В составе Карабаха выступает украинский форвард Алексей Кащук.

