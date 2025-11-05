5 ноября прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Челси (Англия).

Коллективы сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, азербайджанской столице. Поединок завершился со счетом 2:2.

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября

Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 2:2

Голы: Леандру Андраде, 29, Янкович, 39 (пен.) – Эстевао, 16, Гарначо, 53

ГОЛ! 0:1 Эстевао, 16 мин.

ГОЛ! 1:1 Леандру Андраде, 29 мин.

ГОЛ! 2:1 Марко Янкович, 39 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:2 Гарначо, 53 мин.