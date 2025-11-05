Карабах – Челси – 2:2. Азербайджанский футбол на подъеме. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов 2025/26
5 ноября прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Челси (Англия).
Коллективы сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, азербайджанской столице. Поединок завершился со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября
Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 2:2
Голы: Леандру Андраде, 29, Янкович, 39 (пен.) – Эстевао, 16, Гарначо, 53
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Эстевао, 16 мин.
ГОЛ! 1:1 Леандру Андраде, 29 мин.
ГОЛ! 2:1 Марко Янкович, 39 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:2 Гарначо, 53 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Бражко пропустит матч против «Зриньски»
Риццоли уверен, что офсайда у Ярмоленко не было