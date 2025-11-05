Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карабах – Челси – 2:2. Азербайджанский футбол на подъеме. Видео голов
Карабах – Челси – 2:2. Азербайджанский футбол на подъеме. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов 2025/26

Карабах – Челси – 2:2. Азербайджанский футбол на подъеме. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Челси (Англия).

Коллективы сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, азербайджанской столице. Поединок завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября

Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 2:2

Голы: Леандру Андраде, 29, Янкович, 39 (пен.) – Эстевао, 16, Гарначо, 53

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Эстевао, 16 мин.

ГОЛ! 1:1 Леандру Андраде, 29 мин.

ГОЛ! 2:1 Марко Янкович, 39 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:2 Гарначо, 53 мин.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Челси).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Янкович (Карабах).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Леандру Андраде (Карабах), асcист Камило Дуран.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Эстевао Виллиан (Челси), асcист Андрей Сантос.
