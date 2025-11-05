Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Карабах
05.11.2025 19:45 - : -
Челси
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 10:26 |
234
0

Карабах – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 5 ноября в 19:45 по Киеву

ФК Карабах

В среду, 5 ноября состоится объединение 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Карабах

Гегемоны Азербайджана в этом сезоне демонстрируют действительно достойные результаты. За 9 игр национальной лиги коллектив получил 20 зачетных пунктов, которые могут ему размещаться на 2-й строчке турнирной таблицы. От лидера, «Турана», «Карабах» занимает всего 1 очко, а также в команде есть еще игра в запасе.

В квалификацию Лиги чемпионов азербайджанцы прошли «Шелбурн», «Шкендию» и «Ференцварош», одержав 5 побед за 6 игр. В основном этапе турнира клуб также рекомендовал себя очень хорошо – в 1-м туре команда одолела «Бенфику», затем выиграла «Копенгаген», однако в 3-м раунде отметила поражение от «Атлетика Бильбао».

Челси

Лондонский коллектив также показывает стабильные результаты. За 10 игр Премьер-лиги «Челси» получили 17 зачетных пунктов, которые позволили им занять 7-е место в турнирной таблице. Правда, расстояние от топ-2 совсем небольшое – 2 очка. Во второй английской лиге «синие» одолели «Линкольн» и «Вулверхемптон» и квалифицировались вышли в 1/4 финала турнира.

В 1-м туре текущего сезона Лиги чемпионов англичан 3:1 проиграли «Баварии», однако в следующих раундах минимально обыграли «Бенфику» и 5:1 разгромили «Аякс».

Особенности встречи

Последнее клубы играли между собой на групповом этапе Лиги чемпионов в 2017 году. Тогда в обеих играх с общим счетом 10:0 победил «Челси».

Интересные факты

  • «Чесли» победили в каждой из последних 4-х домашних игр.
  • «Челси» забили 18 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Карабах» в свою очередь пропустил всего 3 месяца в текущем сезоне чемпионата Азербайджана – лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Карабах: Кохальские – Джафаркулиев, Медина, Мустафадзе, Силва – Кади, Бикальо – Зубир, Андраде, Байрамов – Ахундзаде

Челси: Йоргенсен – Хато, Адарабиойо, Ачимпонг, Густо – Лавия, Сантос – Байно-Гиттенс, Буонанотте, Эстеван – Дилап

Прогноз

Я поставил на общую сумму более 2,5 с коэффициентом 1,52.

Прогноз Sport.ua
Карабах
5 ноября 2025 -
19:45
Челси
Тотал больше 2.5 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
