Энцо МАРЕСКА: «Мы его потеряли. Этот футболист не сможет еще долго играть»

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска оценил игру и результат своей команды в Лиге чемпионов, где «синие» сыграли вничью с азербайджанским «Карабахом» (2:2).

«В своей штрафной мы пропустили два гола, которых могли бы избежать. В их штрафной, учитывая количество раз, когда мы туда попадали, нам нужно быть немного более хладнокровными.

Мы начали правильно: забили, а потом пропустили два нелепых гола. «Карабах» хорошо прессинговал, но и у нас было много моментов, учитывая, как пытались построить игру. Есть моменты, которые необходимо было сделать лучше, но в целом мы добились и хороших результатов.

Мы добились успеха, отправились домой, и теперь важно постараться восстановить силы, чтобы снова выйти на поле в субботу. Очень жаль, что мы потеряли Ромеу Лавию из-за травмы. Он не сможет играть ещё долгое время. Пока рано говорить о характере травмы, но, надеюсь, она не серьёзная», – сообщил Мареска.