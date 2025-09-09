Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Азербайджан
09.09.2025 19:00 – FT 1 : 1
УКРАИНА
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 21:35 | Обновлено 09 сентября 2025, 21:40
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном

Наставник украинцев прокомментировал результат матча квалификации ЧМ в Баку (1:1)

«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во флеш-интервью прокомментировал результат матча квалификации чемпионата мира с командой Азербайджана (1:1), который состоялся в Баку:

«Что не получилось? Не получилось выиграть. Не получилось создать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать штрафную площадь только последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Я понимаю, что было трудно против пяти защитников.

Почему не удалось выиграть? Во-первых, поле было очень тяжелым для того, чтобы создавать моменты. Во-вторых, соперник играл не так, как против Исландии. Они были очень компактны. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную площадь, должны были больше создавать моментов, но, к сожалению, не получилось.

Почему не сыграли в два форварда? Исландия тоже обыграла Азербайджан 5:0 с одним форвардом. Вчера Испания тоже обыграла Турцию 6:0 с одним форвардом. Я считаю, не важно, сколько форвардов. Функции игроков. Мы пытались играть сегодня с тремя игроками атаки, но они не всегда оказывались на своем месте. Я не считаю, что мы играли с одним нападающим.

Не хватило Ярмоленко? На позиции Андрея два игрока получили травму. К сожалению, мы на это не рассчитывали. Если бы была такая ситуация, я бы вызвал Ярмоленко.

Калюжный под другие задачи? Если мы играем первым номером, то это не значит, что нам не нужно защищаться. Иван создавал необходимый баланс. Те игроки, которые вышли, были настроены на атаку. А Иван помогал защищаться.

Почему заменил Ваната? Потому что у него была травма. В перерыве врачи мне сказали, что он чувствует, но он берется за игру. Мы не то что не рисковали, но нужна была интенсивность в игре. Если игрок что-то чувствует, то он не будет играть на все 100%.

Следующие матчи будут сложными? Я это понимал и перед этой встречей. Но футбол это такая игра... Иногда сложно пройти такую оборону, да еще на таком поле. Я сказал ребятам, что уже нельзя терять очки.

Как я себя чувствую? Я очень расстроен. Мы не выиграли эту игру. Расстроен, что не создали нужное количество моментов.

Что хочу сказать болельщикам? Терпение. Ждать следующей игры. Уверен, что будем делать все для победы».

Видеообзор матча Азербайджан – Украина (1:1)

События матча

72’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмин Махмудов (Азербайджан).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА).
Сергей РЕБРОВ: «Говорили бы, что мало. Меня хейтят после каждой игры»
САБО: «Рожденный ползать, летать не сможет, это о наших футболистах»
ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позора в отборе ЧМ
"Боже, яке кончене..." дурепа серйьожа забуло на яких полях грали в 90х... поганому фізруку фаберже заважає. 
Alehandro
як воно ще відмазки примудряється знаходити...
"Я дуже засмучений... але згодом я відкрию СМСку про нарахування ЗП і на душі стане тепло-тепло... "
An124_Ukr
Поле ???? Ахахахаха 
Чудо ти безяйл 
Це діагноз 
Все зрозуміло з тобою чорт вонючий
suforza1921
Чекати терпіння.
Він думає що ми бурлаки на Волзі? Чи мазохісти? Пішов на й ..х, коз...л..ин...а.
Arera
риброффу наплевать на нашу страну на украинцев на болельщиков на нашу сборную. Так почему мы должны терпеть этого ублюдка?? Заходим на его страничку в инсте и говорим всю правду о нём!
An124_Ukr
Терпіння кажеш ????????
Ахахахаха 
Походу цей павлін з нас тупо рже 
Ханига тупоголова
Boodya
Я якраз через терпіння вже 10-ту, мабуть, гру не дивлюсь і не маю бажання починати дивитись.
Терпіння, це коли є якийсь рух в бік покращення, а не деградація.
Скільки можна кормити вболівальників лайном?
DaVinci
Можна його просто пере**ти і все??? Щоб і говорити не міг
contr
Феєричний довб@@об 😩😩😩
pmelnik7788
Подивіться в ці очі, в очах мого собаки більше інтелекту ніж в його (можу фото для порівняння прислати). Його ееее взяв на роботу і дав зарплатню, як в топового тренера Європи, щоб цей відкатував добру половину. Що тут не зрозуміло?
Alex Suz
Не треба нічого пояснювати треба йти
foreveroung71
Реброу, йди в відставку!
- "ніт"
pmelnik7788
Що ви всі тут пишете, людині важко після двох матчів. Ще й переліт важкий. Нехай поїде до сім'ї в Іспанію віддихне. В нього білет вже куплений прямий з Баку. Там в нього в дворі нормальне поле, з хлопчиками своїми пограє
Oleksiy Shestak
Наступним виправданням будуть гарячи гейзери поблизу поля і холодний вітер в Ісландії 
Олег Мандрівник
Сирожа, ну будь мужиком, уйди сам, ну не твоё это 
kadaad .
Вот урод! Поле ему не понравилось!!!
osokor
Йди вже, Сірожа! Не томи душу. І Шевченка з собою забери, поки за вас НАБУ не взялось...
osokor
Поганому танцюристу і поле мішає...
MaximusOne
Ребров вболівальникам: "Терпіть, терпіли".
ALM
Прес-конференція після гри с Ісландією. Питання до головного тренера СбУ:
- Чому сьогодні програли?
- В Ісландії похолоднішало. Навіть вода замерзла. Суперник вийшов на гру в ковзанах, і це зламало наш план на гру!
