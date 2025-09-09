«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во флеш-интервью прокомментировал результат матча квалификации чемпионата мира с командой Азербайджана (1:1), который состоялся в Баку:

«Что не получилось? Не получилось выиграть. Не получилось создать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать штрафную площадь только последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Я понимаю, что было трудно против пяти защитников.

Почему не удалось выиграть? Во-первых, поле было очень тяжелым для того, чтобы создавать моменты. Во-вторых, соперник играл не так, как против Исландии. Они были очень компактны. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную площадь, должны были больше создавать моментов, но, к сожалению, не получилось.

Почему не сыграли в два форварда? Исландия тоже обыграла Азербайджан 5:0 с одним форвардом. Вчера Испания тоже обыграла Турцию 6:0 с одним форвардом. Я считаю, не важно, сколько форвардов. Функции игроков. Мы пытались играть сегодня с тремя игроками атаки, но они не всегда оказывались на своем месте. Я не считаю, что мы играли с одним нападающим.

Не хватило Ярмоленко? На позиции Андрея два игрока получили травму. К сожалению, мы на это не рассчитывали. Если бы была такая ситуация, я бы вызвал Ярмоленко.

Калюжный под другие задачи? Если мы играем первым номером, то это не значит, что нам не нужно защищаться. Иван создавал необходимый баланс. Те игроки, которые вышли, были настроены на атаку. А Иван помогал защищаться.

Почему заменил Ваната? Потому что у него была травма. В перерыве врачи мне сказали, что он чувствует, но он берется за игру. Мы не то что не рисковали, но нужна была интенсивность в игре. Если игрок что-то чувствует, то он не будет играть на все 100%.

Следующие матчи будут сложными? Я это понимал и перед этой встречей. Но футбол это такая игра... Иногда сложно пройти такую оборону, да еще на таком поле. Я сказал ребятам, что уже нельзя терять очки.

Как я себя чувствую? Я очень расстроен. Мы не выиграли эту игру. Расстроен, что не создали нужное количество моментов.

Что хочу сказать болельщикам? Терпение. Ждать следующей игры. Уверен, что будем делать все для победы».

