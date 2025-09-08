Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Азербайджан
09.09.2025 19:00 - : -
УКРАИНА
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 23:46 | Обновлено 09 сентября 2025, 00:00
Чтобы остаться в игре, нам обязательно нужно брать три очка

Коллаж Sport.ua

Девятого сентября в 19.00 по киевскому времени сборная Украины встретится в Баку со сборной Азербайджана. Поединок будет сыгран в рамках второго тура квалификации ЧМ 2026 года.

Азербайджан

Подопечные именитого Фернанду Сантуша в отборе на Мундиаль-2026 стартовали хуже некуда. Азербайджан на выезде встречался со сборной Исландии, и потерпел разгромное поражение – 0:5.

В первой половине встречи закавказские футболисты еще держались. «Викинги» сумели вскрыть оборону соперника лишь на второй компенсированной минуте.

Как оказалось впоследствии, пропущенный «в раздевалку» гол надломил гостей, и во второй половине встречи они пропустили еще четырежды.

Героем матча стал Йоуганессон, на счету которого дубль.

После провала в игре с островитянами на наставника сборной Азербайджана посыпалось много камней. Не только болельщики, но и функционеры азербайджанской федерации призывали Сантуша уйти в отставку. Дескать, сколько уже можно терпеть эти хождения по мукам.

Критиков экс-чемпиона Европы 2016 года можно понять. Под руководством опытнейшего португальского специалиста сборная Азербайджана ни разу не победила. Более того, в одиннадцати поединках под его руководством закавказцы потерпели аж девять поражений. А те два матча, в которых не проиграли – то были «сухие» ничьи со сборными Эстонии и Латвии.

Однако Сантуш до последнего держался за свое кресло. Мол, есть контракт, и его условия нужно выполнять.

Но за день до матча со сборной Украины Фернанду Сантуш таки покинул пост тренера сборной Азербайджана. Как сказал глава тамошней национальной ассоциации Фараджуллаев, стороны расстались «по взаимному согласию».

На матч против команды Сергея Реброва Азербайджан выведет Айхан Аббасов, являющийся наставником молодежной сборной Азербайджана.

Накануне игры с украинцами у азербайджанской сборной одна кадровая потеря. Из-за травмы тренировочный лагерь сборной был вынужден покинуть форвард Ахундзаде.

Украина

Наша национальная команда тоже неудачно стартовала в отборе на ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва в номинально домашнем поединке уступила явному фавориту группы – сборной Франции.

В первой половине встречи «сине-желтые» ничего не сумели противопоставить именитому оппоненту. А вот во втором тайме, после «мужского разговора» в раздевалке, украинцы заметно воспряли духом. И создали два по-настоящему опасные моменты. Но выжать максимум из минимума не сумели.

А вот французы без особых напрягов забили в наши ворота два мяча, не особо переживая по ходу встречи о ее итоге. Бросилось в глаза заметное классовое превосходство команды Дидье Дешама.

К сожалению, нужно признать, что уровень сборной Франции сейчас явно выше, чем сборной Украины. Так что поражение от «мушкетеров» – целиком закономерное и объективное.

К матчу против Азербайджана команда Сергея Реброва готовилась в Польше. Как и к поединку против французов. В Баку наша делегация отбыла седьмого сентября.

Кадровых проблем у нашего тренерского штаба не поубавилось. Ранее из-за повреждений разной степени сложности Сергей Ребров недосчитался Андрея Лунина, Виталия Миколенко, Александра Тымчика и Романа Яремчука.

После игры с французами в этот неутешительный список попал и Виктор Цыганков.

История противостояний

Доселе оппоненты в официальных поединках не пересекались. В 2006 году были сыграны два товарищеских матча. В Баку команды расписали нулевую ничью, а вот в Киеве наша сборная разгромила закавказцев 6:0.

Прогноз

Если бы в сборной Азербайджана продолжал работать Фернанду Сантуш, то тогда можно было бы смело утверждать, что сборная Украины без особых хлопот получит три очка. Сейчас же, после того как Сантуша в команде уже нет, Азербайджану может сопутствовать если и не второе дыхание, то, во всяком случае, эффект новизны после назначения нового специалиста.

Тем не менее, за один единственный день Аббасов вряд ли способен кардинально изменить существующее положение вещей. Да и классово сборная Украины сейчас выше Азербайджана. Поэтому предположим, что гости одержат победу с разницей в два мяча.

Ориентировочные составы:

Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов, Бадалов, Мустафазаде, Дашдемиров, Джафаргулиев, Ибрахимли, Махмудов, Нуриев, Дадашов, Эмрели

Украина: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Зинченко, Калюжный, Ярмолюк, Зубков, Судаков, Гуцуляк, Довбик.

