ЧМ. Квалификация. Европа
Азербайджан
09.09.2025 19:00 - : -
УКРАИНА
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 02:11
8
0

Азербайджан – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира

09 сентября 2025, 02:11
8
0
Азербайджан – Украина. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 9-го сентября, состоится поединок 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D, в котором сразятся Азербайджан и Украина. Матч пройдет в Баку (Азербайджан), на поле стадиона «Олимпийский стадион им. Тофика Бахрамова», начало в 19:00.

В первом матче против Франции команда Сергея Реброва проиграла (0:2). А сейчас у нее начинается крайне ответственная серия из четырех встреч с Азербайджаном и Исландией, по итогам которых и будет решена судьба, как минимум, второго места в нашей группе. И начнем мы с наиболее дальнего из возможных для нас выездов в данном квартете.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Азербайджан – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Азербайджан
9 сентября 2025 -
19:00
УКРАИНА
По теме:
С голом Эн-Несири. Состоялось 10 матчей африканского отбора к ЧМ-2026
Гибралтар – Фареры – 0:1. Битва за престиж. Видео гола и обзор матча
Хорватия – Черногория – 4:0. Ассист Модрича. Видео голов и обзор
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
