Во вторник, 9-го сентября, состоится поединок 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D, в котором сразятся Азербайджан и Украина. Матч пройдет в Баку (Азербайджан), на поле стадиона «Олимпийский стадион им. Тофика Бахрамова», начало в 19:00.

В первом матче против Франции команда Сергея Реброва проиграла (0:2). А сейчас у нее начинается крайне ответственная серия из четырех встреч с Азербайджаном и Исландией, по итогам которых и будет решена судьба, как минимум, второго места в нашей группе. И начнем мы с наиболее дальнего из возможных для нас выездов в данном квартете.

