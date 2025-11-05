ВИДЕО. Сенсация в Баку: как Карабах выиграл первый тайм у Челси в матче ЛЧ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 20:39 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:46
Азербайджанская команда побеждает пенсионеров со счетом 2:1 по итогам 45 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Азербайджанский Карабах сенсационно выиграл первый тайм матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против лондонского Челси.

По итогам 45 минут Карабах побеждает соперников со счетом 2:1. Встреча проходит на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первыми отличились пенсионеры – на 16-й минуте ворота соперников поразил Эстевао.

Однако Карабах не только сумел отыграться, но и даже вышел вперед. Вначале на 29-й сравнял Леандру Андраде, а затем на 39-й пенальти реализовал Марко Янкович.

Украинский форвард азербайджанской команды Алексей Кащук остался в резерве. Карабах и Челси начали встречи 5 ноября в 19:45 по Киеву.

видео голов и обзор Карабах Агдам Челси Лига чемпионов пенальти Эстевао Виллиан Леандру Андраде
