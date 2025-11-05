ВИДЕО. Сенсация в Баку: как Карабах выиграл первый тайм у Челси в матче ЛЧ
Азербайджанская команда побеждает пенсионеров со счетом 2:1 по итогам 45 минут
Азербайджанский Карабах сенсационно выиграл первый тайм матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против лондонского Челси.
По итогам 45 минут Карабах побеждает соперников со счетом 2:1. Встреча проходит на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
Первыми отличились пенсионеры – на 16-й минуте ворота соперников поразил Эстевао.
Однако Карабах не только сумел отыграться, но и даже вышел вперед. Вначале на 29-й сравнял Леандру Андраде, а затем на 39-й пенальти реализовал Марко Янкович.
Украинский форвард азербайджанской команды Алексей Кащук остался в резерве. Карабах и Челси начали встречи 5 ноября в 19:45 по Киеву.
