Барселона устроила матч-триллер в Лиге чемпионов. Шесть голов и сенсация

В среду, 5 ноября, прошел матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Брюгге» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе Ян Брейдел, который находится в Брюгге. Встреча завершилась вничью 3:3.

Уже на 6-й минуте Николо Трезольди открыл счет в пользу хозяев, но через три минуты Ферран Торрес сравнял результат. На 17-й минуте Карлос Форбс снова вывел «Брюгге» вперед.

Во втором тайме удалось забить гол лидеру каталонцев Ламиню Ямалю на 61-й минуте. Однако уже через три минуты Форбс снова вывел бельгийцев вперед. Спас «Барсу» от поражения Ямаль, оформивший дубль на 77-й.

После гола Ямаля рефери отменил сначала пенальти в ворота гостей, а затем и гол от «Брюгге». Дважды вмешался VAR.

«Барселона» после 4 матчей имеет в своем активе 7 очков, у «Брюгге» 4 пункта.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Барселона» проведет 25 ноября против «Челси», бельгийцы днем позже сыграют против «Спортинга».

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября.

Брюгге – Барселона – 3:3

Голы: Трезольди, 6, Форбс, 17, 64 – Торрес, 8, Ямаль, 61, 77.

Брюгге: Каккерс, Сейс, Саббе, Мехеле, Ордоньес, Оньедика (Аудор 84, Ветлесен 87), Станкович, Ванакен, Цолис, Форбш (Диакон 78), Трезольди (Вермант 78).

Барселона: Щенсный, Бальде (Мартин 90+3), Кунде, Гарсия (Кубарси 90+4), Араухо, де Йонг, Касадо (Ольмо 58), Фермин, Решфорд (Бардагджи 83), Ямаль, Торрес (Левандовский 58).