  4. Барселона устроила матч-триллер в Лиге чемпионов. Шесть голов и сенсация
Лига Чемпионов
Брюгге
05.11.2025 22:00 – FT 3 : 3
Барселона
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 06 ноября 2025, 01:08
Барселона устроила матч-триллер в Лиге чемпионов. Шесть голов и сенсация

Каталонцы сыграли вничью с «Брюгге»

05 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 06 ноября 2025, 01:08
Барселона устроила матч-триллер в Лиге чемпионов. Шесть голов и сенсация
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге – Барселона

В среду, 5 ноября, прошел матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Брюгге» и «Барселона».

Матч прошел на стадионе Ян Брейдел, который находится в Брюгге. Встреча завершилась вничью 3:3.

Уже на 6-й минуте Николо Трезольди открыл счет в пользу хозяев, но через три минуты Ферран Торрес сравнял результат. На 17-й минуте Карлос Форбс снова вывел «Брюгге» вперед.

Во втором тайме удалось забить гол лидеру каталонцев Ламиню Ямалю на 61-й минуте. Однако уже через три минуты Форбс снова вывел бельгийцев вперед. Спас «Барсу» от поражения Ямаль, оформивший дубль на 77-й.

После гола Ямаля рефери отменил сначала пенальти в ворота гостей, а затем и гол от «Брюгге». Дважды вмешался VAR.

«Барселона» после 4 матчей имеет в своем активе 7 очков, у «Брюгге» 4 пункта.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Барселона» проведет 25 ноября против «Челси», бельгийцы днем позже сыграют против «Спортинга».

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября.

Брюгге – Барселона – 3:3
Голы: Трезольди, 6, Форбс, 17, 64 – Торрес, 8, Ямаль, 61, 77.

Брюгге: Каккерс, Сейс, Саббе, Мехеле, Ордоньес, Оньедика (Аудор 84, Ветлесен 87), Станкович, Ванакен, Цолис, Форбш (Диакон 78), Трезольди (Вермант 78).

Барселона: Щенсный, Бальде (Мартин 90+3), Кунде, Гарсия (Кубарси 90+4), Араухо, де Йонг, Касадо (Ольмо 58), Фермин, Решфорд (Бардагджи 83), Ямаль, Торрес (Левандовский 58).

События матча

78’
ГОЛ ! Автогол забил Христос Дзолис (Брюгге).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Боргес (Брюгге), асcист Ханс Ванакен.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Фермин Лопес.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Боргес (Брюгге), асcист Христос Дзолис.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Фермин Лопес.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Трезольди (Брюгге), асcист Карлос Боргес.
Maxcrimea10
Вболiвав за Брюгге. Бо тих пiжонiв без захисту треба було наказати
OKs100
Барселона отскочила, Брюгге был сильнее.
NATS
Щесного нужно продавать пока он окончательно не потопил команду, а всю защиту садить на банку на пару месяцев, а то ребята явно расслабились
pol-55
А без VAR,ну-ну.
8number
Напружено було до кінця. Гарний матч. Гарний гол Ямаля через дуже красиву відпасовку Левандовського. Другий гол Барселони подивіться усі.
Egoist
Пафосная игра☝️
