Лига Чемпионов
Брюгге
05.11.2025 22:00 – FT 3 : 3
Барселона
Лига чемпионов
13 ноября 2025, 00:53
1412
0

Брюгге – Барселона – 3:3. Кулес трижды закамбечили в ЛЧ. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

13 ноября 2025, 00:53
1412
0
Брюгге – Барселона – 3:3. Кулес трижды закамбечили в ЛЧ. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге – Барселона

Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге состоялся матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором «Брюгге» принимал «Барселону».

Поединок подарил настоящее зрелище и завершился результативной ничьей – 3:3. Обе команды продемонстрировали яркий атакующий футбол и не смогли выявить победителя.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября.

Брюгге – Барселона – 3:3

Голы: Трезольди, 6, Форбс, 17, 64 – Торрес, 8, Ямаль, 61, 77.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! Трезольди, 6 мин, 1:0!

ГОЛ! Торрес, 6 мин, 1:1!

ГОЛ! Форбс, 17 мин, 2:1!

ГОЛ! Ямаль, 61 мин, 2:2!

ГОЛ! Форбс, 64 мин, 3:2!

ГОЛ! Ямаль, 77 мин, 3:3!

События матча

78’
ГОЛ ! Автогол забил Христос Дзолис (Брюгге).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Боргес (Брюгге), асcист Ханс Ванакен.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Фермин Лопес.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Боргес (Брюгге), асcист Христос Дзолис.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Фермин Лопес.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Трезольди (Брюгге), асcист Карлос Боргес.
Барселона Брюгге Лига чемпионов видео голов и обзор Николо Тресольди Ферран Торрес Ламин Ямаль
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
