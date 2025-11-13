Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге состоялся матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором «Брюгге» принимал «Барселону».

Поединок подарил настоящее зрелище и завершился результативной ничьей – 3:3. Обе команды продемонстрировали яркий атакующий футбол и не смогли выявить победителя.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября.

Брюгге – Барселона – 3:3

Голы: Трезольди, 6, Форбс, 17, 64 – Торрес, 8, Ямаль, 61, 77.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! Трезольди, 6 мин, 1:0!

ГОЛ! Торрес, 6 мин, 1:1!

ГОЛ! Форбс, 17 мин, 2:1!

ГОЛ! Ямаль, 61 мин, 2:2!

ГОЛ! Форбс, 64 мин, 3:2!

ГОЛ! Ямаль, 77 мин, 3:3!