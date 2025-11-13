Брюгге – Барселона – 3:3. Кулес трижды закамбечили в ЛЧ. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге состоялся матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором «Брюгге» принимал «Барселону».
Поединок подарил настоящее зрелище и завершился результативной ничьей – 3:3. Обе команды продемонстрировали яркий атакующий футбол и не смогли выявить победителя.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября.
Брюгге – Барселона – 3:3
Голы: Трезольди, 6, Форбс, 17, 64 – Торрес, 8, Ямаль, 61, 77.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! Трезольди, 6 мин, 1:0!
ГОЛ! Торрес, 6 мин, 1:1!
ГОЛ! Форбс, 17 мин, 2:1!
ГОЛ! Ямаль, 61 мин, 2:2!
ГОЛ! Форбс, 64 мин, 3:2!
ГОЛ! Ямаль, 77 мин, 3:3!
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Палкин высказался по теме работы арбитров
Встреча четвертого тура главного еврокубка завершилась со счетом 2:2