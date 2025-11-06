Ханс-Дитер ФЛИК: «Сейчас не лучший момент для команды. Брюгге это показал»

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов, в котором каталонская команда сыграла вничью с бельгийским «Брюгге» (3:3).

«Это был непростой матч. Мы создавали моменты, но они хорошо оборонялись и действовали агрессивно. Мы не прессинговали мяч и проиграли много единоборств, особенно в центре поля. Непросто так защищаться.

Нам нужно работать над этим и всё анализировать. Речь идёт о большей интенсивности, когда у нас нет мяча. «Барселона» должна быть бдительной, когда соперники создают моменты одним-двумя касаниями. Нам нужно защищаться не только в обороне, но и в центре поля. Нам нужно улучшить эту зону.

Можно что-то изменить, но в то же время мы должны придерживаться нашей философии. Не нужно менять стиль игры; мы – «Барса». Надо играть лучше. Когда нет интенсивности, нет моментов. Команды в Лиге чемпионов очень быстро меняют тактику, и «Брюгге» это отлично показал, мы это уважаем. Ничья 3:3 – не лучший результат, но хорошо, что мы отыгрались.

Каждый должен играть на своей позиции и прессинговать. В воскресенье мы хорошо сыграли во время домашней победы над «Эльче» со счётом 3:1. Сегодня в одних ситуациях нам это удавалось, в других – нет. Не стоит оправдываться, ведь стартовый состав был тот же. Сейчас не лучший момент для команды. Необходимо играть на другом уровне».