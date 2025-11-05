В среду, 5 ноября, состоится матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Брюгге» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на стадионе Ян Брейдел, который находится в Брюгге.

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Брюгге – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция