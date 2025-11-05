Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Брюгге
05.11.2025 22:00 - : -
Барселона
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 18:22
15
0

Брюгге – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок пройдет 5 ноября в 22:00

05 ноября 2025, 18:22
15
0
Брюгге – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В среду, 5 ноября, состоится матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Брюгге» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на стадионе Ян Брейдел, который находится в Брюгге.

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Брюгге – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брюгге – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Барселона Брюгге Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
