Лига чемпионов05 ноября 2025, 18:22 |
15
0
Брюгге – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок пройдет 5 ноября в 22:00
05 ноября 2025, 18:22 |
15
0
В среду, 5 ноября, состоится матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Брюгге» и «Барселона».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч должен пройти на стадионе Ян Брейдел, который находится в Брюгге.
Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Брюгге – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брюгге – БарселонаСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2025, 06:42 1
Виталию нравится играть за «Эвертон»
Футбол | 05 ноября 2025, 17:35 13
Новая домашняя экипировка
Футбол | 05.11.2025, 18:47
Футбол | 04.11.2025, 19:39
Бокс | 05.11.2025, 09:13
Комментарии 0
Популярные новости
05.11.2025, 13:54 11
04.11.2025, 08:12 49
05.11.2025, 08:44 14
05.11.2025, 07:22 10
05.11.2025, 02:02
04.11.2025, 11:40 100
05.11.2025, 00:06 14
03.11.2025, 21:31 2