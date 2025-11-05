Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Брюгге – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 13:33 | Обновлено 05 ноября 2025, 13:34
Брюгге – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Брюгге – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

5 ноября на Ян Брейдел пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Брюгге встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брюгге

Команда в последнее время постоянно борется за победу в Про-Лиге с Роял Юнионом. В основном получалось выигрывать, но весной, наоборот, уступили в гонке сопернику. После летней паузы получилось взять определенный реванш, в вид победы в Суперкубке страны. Но потом, в рамках нового национального первенства, конкурент вырвался вперед на три очка.

Поначалу получалось хотя бы в Лиге чемпионов. Все матчи квалификации, с Ред Булл Зальцбург и Рейнджерс Глазго, были только победы. Да и в основном раунде стартовали с победы над Монако, причем со счетом 4:1. Но дальше были неудачные выезды: сначала подопечные Ники Хайена уступили 1:2 нестабильной Аталанте, а потом ничем не ответили на четыре мяча в свои ворота от Баварии.

Барселона

Клуб в последние годы показывал немалые качели. Хаби возвращал чемпионство, но в 2023/2024 он не взял ни единого трофея, за что поплатился должностью. С Фликом, казалось бы, удалось все исправить. В первый же год в Испании он выиграл все возможные титулы. Но сейчас уже было поражений в Эль Класико от Реала. Причем это не первая осечка в исполнении гранда, и тот на данный момент отстает от вечного конкурента из столицы на пять очков.

В Лиге чемпионов каталонцы и в прошлом сезоне получили свою единственную осечку, вылетев от Интера. Да и сейчас успели проиграть дома ПСЖ Забарного. Впрочем, в остальных поединках там, и с Ньюкаслом на выезде, и с Олимпиакосом дома, были победы - 2:1 и 6:1 соответственно.

Статистика личных встреч

Клубы играли в Кубке УЕФА в 2000-м, и, через пару лет, в Лиге чемпионов. За четыре поединка тогда бельгийцы взяли единственную ничью при тех поражениях.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева зацепятся за очки. Даже в нынешнем нестабильном состоянии амбициозные гости выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,7).

Брюгге
5 ноября 2025 -
22:00
Барселона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
