Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов

5 ноября на стадионе «Альфамега» в Лимасоле состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Пафос» принимал испанский «Вильярреал».

«Вильярреал», который накануне матча выступал у букмекеров явным фаворитом, сенсационно проиграл 0:1.

Автором единственного гола во встрече защитник «Пафоса» Деррик Лукассен.

Напомним, что «Пафос» выбил из розыгрыша Лиги чемпионов киевское «Динамо» в третьем раунде квалификации.«Пафос» набрал за четыре тура основного этапа Лиги чемпионов пять очков, одержав первую победу.

«Вильярреал» проваливает евросезон – одно очко за четыре матча. Следующий матч в Лиге чемпионов «Пафос» проведет 26 ноября против «Монако», а днем ранее «Вильярреал» в Дортмунде сыграет против «Боруссии».

Лига чемпионов. Основной этап, 5 ноября.

Пафос – Вильярреал – 1:0

Голы: Дерри, 47.