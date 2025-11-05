Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Пафос
05.11.2025 19:45 – FT 1 : 0
Вильярреал
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 21:40 | Обновлено 05 ноября 2025, 21:52
Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов

Киприоты обыграли «Вильярреал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пафос – Вильярреал

5 ноября на стадионе «Альфамега» в Лимасоле состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Пафос» принимал испанский «Вильярреал».

«Вильярреал», который накануне матча выступал у букмекеров явным фаворитом, сенсационно проиграл 0:1.

Автором единственного гола во встрече защитник «Пафоса» Деррик Лукассен.

Автором единственного гола во встрече защитник «Пафоса» Деррик Лукассен.

Напомним, что «Пафос» выбил из розыгрыша Лиги чемпионов киевское «Динамо» в третьем раунде квалификации.«Пафос» набрал за четыре тура основного этапа Лиги чемпионов пять очков, одержав первую победу.

«Вильярреал» проваливает евросезон – одно очко за четыре матча. Следующий матч в Лиге чемпионов «Пафос» проведет 26 ноября против «Монако», а днем ранее «Вильярреал» в Дортмунде сыграет против «Боруссии».

Лига чемпионов. Основной этап, 5 ноября.

Пафос – Вильярреал – 1:0
Голы: Дерри, 47.

Вильярреал Пафос Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оберст
Falko-ebanko, динама уровень 34 места в ЛК☝️
Ответить
+1
8number
Яку сенсацію? Вільяреал це теж топ клуб чи що? 
Ніякої сенсації, грали клуби майже одного рівня 
Ответить
0
Lucky_Loser
ну може Пафос все таки не таке і дно як багато хто вважає. пройшли сито кваліфікації проти трьох не самих слабких команд, а тепер мають 5 очок після 4 турів ЛЧ (хоча по тим іграм що вже грали могли набрати і більше). якось так.
Ответить
0
Falko
То виходить, Динамо - топ рівня зони ЛЧ ЛА Ліги? )
Ответить
-2
Gargantua
да никакой сенсации. еще в матчах с Динамо было видно, что Пафос команда сейчас очень сильная.
у Олимпиакоса и Кайрата они не выиграли только из-за глупых удалений и невезения. Это не последняя их победа в ЛЧ.
Ответить
-2
Viktor Shuper
я б через таку гру іспанців добряче їх перевірив би. явно ж злита гра. як і матч Челсі, теж підозрілий
Ответить
-2
ona_proigraet
на месте Пафоса должно было быть Динамо. Но нежелание Суркиса взять нормального европейского тренера вместо очередного динамовского, послушного, но бесполезного сердца, привело к подобной ситуации. Пафос делает сенсации, Динамо плетется в конце турнирной таблицы Лиги конференций. Удобный для Суркиса тренер, но ужасный для миллионов поклонников клуба, который ставил на колени даже Барселону. Сейчас на коленях стоим только мы, причем в играх с далеко не топовыми европейскими командами
Ответить
-4
Viktor Shuper
які ж дибіли ці іспанці, це просто треш. як можна так класно грати в чемпі Іспанії і зливати такому дну в єврокубках? футбол давно вже не гра для людей та футболістів, а продажна помийка. тупо гра букмекерів і все. сам на цьому матчі ставку мінуснув
Ответить
-5
Андрій Заліщук
Пафосна перемога!!! Вільяреал взагалі не команда рівня ЛЧ
Ответить
-7
