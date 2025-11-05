5 ноября на Альфамега (Лимассол) пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Пафос встретится с Вильярреалом. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Пафос

Команда закономерно рассматривается как ноунейм - да ее чуть более десятилетия назад просто не было! Более того, будучи создана в 2014-м, она как раз на первый юбилей взяла первый титул, кубок Кипра, а сразу после этого добилась чемпионства. Сейчас, конечно, хочется защитить этот трофей, но пока что есть сразу несколько претендентов на первое место.

Отвлекают, безусловно, Карседо и его подопечных участие в Лиге чемпионов. Там дебютант проявил себя отлично: прошел в квалификации Маккаби (Тель-Авив), киевское Динамо (1:0 и 2:0) и Црвену Звезду. Куда сложнее получалось в основном раунде. Но если с Баварией в актив можно занести разве что гол в ворота Нойера, уступив 1:5, то с Олимпиакосом и Кайратом, даже быстро оставаясь вдесятером, удерживали на выезде ничьи.

Вильярреал

Клуб в прошлом сезоне сумел серьезно отвоевать позиции. Более того, он набрал те же 70 очков, что и Атлетик. Формально все же тогда в Примере закончили пятыми, но уже зная, что и это позволит вернуться в главный еврокубок. Сейчас, кстати, на внутренней арене после разгрома 4-0 Райо Вальекано удается с 23 очками идти на третьем месте - лучше стартовали только Барселона с Реалом.

Куда хуже проявляли себя испанцы в Лиге чемпионов. Там сухо проиграли и Тоттенхэму, и, в прошлом туре, Манчестер Сити. Уступали и на своем поле Ювентусу. Но все же за счет гола Вейга на 90-й минуте с итальянцами дома закончили ничьей 2;2. Но, конечно, нужно побеждать...

Статистика личных встреч

Конечно же, гости из Испании впервые приедут на Кипр с этим молодым соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что хозяева смогут создать проблемы для мотивированных гостей. Подопечные Марселино обязаны только выигрывать в этом поединке - ставим на них с форой -1,0 забитых мячей (коэффициент - 1,74).