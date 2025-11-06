Пафос – Вильярреал – 1:0. Сенсация на Кипре. Видео гола и обзор матча
Гол защитника Деррика Лукассена помог хозяевам одолеть соперника из Испании
В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретились кипрский «Пафос» и испанский «Вильярреал». Гости потерпели сенсационное поражение со счетом 0:1.
Главным героем встречи стал нидерландский защитник Деррик Лукассен, который забил единственный гол в этом противостоянии. Испанский клуб нанес больше ударов, чаще владел мячом, но восстановить паритет так и не сумел.
«Пафос» набрал пять баллов после четырех туров и в следующем матче еврокубков сыграет против французского «Монако». В активе «Вильярреала» всего один балл, команда встретится с «Боруссией» Дортмунд в поединке пятого тура Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 4-й тур. 5 ноября
Пафос – Вильярреал – 1:0
Гол: Лукассен, 46
Видеообзор матча:
