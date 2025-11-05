ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
Новая домашняя экипировка
УАФ презентовала новую форму сборной Украины, которая разработана известной компанией adidas. Пока что представлена домашняя экипировка желтого цвета.
В этой форме команда сыграет уже в ближайших матчах отбора ЧМ-2026.
О новой форме сборной Украины
Новый дизайн создан через переосмысление элементов герба Украинской Народной Республики, который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский. Он взял за основу трезубец князя Владимира Великого, а стилизованный оливковый венок вокруг него символизировал миролюбие Украинской Народной Республики.
adidas интерпретировал этот орнамент в современном графическом решении, чтобы подчеркнуть наследственность украинской культуры через поколение, а также силу, достоинство и стремление к свободе украинского народа.
Игорь Маринич, директор adidas Ukraine:
«Для нас важно, чтобы у формы сборной Украины был собственный голос — в дизайне и смыслах. Мы вдохновились фундаментальными символами государственности Украины и воплотили их в современной эстетике. Это уникальная форма, разработанная специально для нашей страны. Мы гордимся этим. Такие проекты показывают, как национальная идентичность становится частью глобальной футбольной культуры».
Андрей Шевченко, президент Украинской ассоциации футбола:
«Каждый новый матч — это шанс показать миру, кто мы, кто такие украинцы. Эта форма создана с уважением к тысячелетней истории Украины, многовекового поиска своего места в мире и собственного пути. Этот орнамент — напоминание, что и в начале ХХ века, и сегодня украинцы борются за право на собственное государство. Мы благодарим adidas за партнерство, что помогает нашим игрокам чувствовать себя уверенно и на поле, и вне его».
