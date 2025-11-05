Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
05 ноября 2025, 17:25 | Обновлено 05 ноября 2025, 17:34
ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины

Новая домашняя экипировка

05 ноября 2025, 17:25 | Обновлено 05 ноября 2025, 17:34
ФОТО. Состоялась презентация новой формы сборной Украины
УАФ

УАФ презентовала новую форму сборной Украины, которая разработана известной компанией adidas. Пока что представлена домашняя экипировка желтого цвета.

В этой форме команда сыграет уже в ближайших матчах отбора ЧМ-2026.

О новой форме сборной Украины

Новый дизайн создан через переосмысление элементов герба Украинской Народной Республики, который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский. Он взял за основу трезубец князя Владимира Великого, а стилизованный оливковый венок вокруг него символизировал миролюбие Украинской Народной Республики.

adidas интерпретировал этот орнамент в современном графическом решении, чтобы подчеркнуть наследственность украинской культуры через поколение, а также силу, достоинство и стремление к свободе украинского народа.

Игорь Маринич, директор adidas Ukraine:

«Для нас важно, чтобы у формы сборной Украины был собственный голос — в дизайне и смыслах. Мы вдохновились фундаментальными символами государственности Украины и воплотили их в современной эстетике. Это уникальная форма, разработанная специально для нашей страны. Мы гордимся этим. Такие проекты показывают, как национальная идентичность становится частью глобальной футбольной культуры».

Андрей Шевченко, президент Украинской ассоциации футбола:

«Каждый новый матч — это шанс показать миру, кто мы, кто такие украинцы. Эта форма создана с уважением к тысячелетней истории Украины, многовекового поиска своего места в мире и собственного пути. Этот орнамент — напоминание, что и в начале ХХ века, и сегодня украинцы борются за право на собственное государство. Мы благодарим adidas за партнерство, что помогает нашим игрокам чувствовать себя уверенно и на поле, и вне его».

Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 4
Ivan Dimov
Киевский торт спонсор
+3
Richard Lewis
Форма як форма.
0
Arera
Форма то последнее. Сначала играть научитесь!
0
Ukraine
Дизайнер без смаку взагалі.
Взяв перше фото з картинок гугл і втулив як фон.
Це ж національна форма, візьми проведи прапор звивистий тонкою лінією знизу до плеча, .... і так далі.
Це ж символіка нашої країни...
-2
