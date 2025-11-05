ШОВКОВСКИЙ – о потере важного игрока, сонном Динамо и матче еврокубка

Тренер Динамо Александр Шовковский оценил предстоящий матч 3-го тура Лиги конференций против команды Зриньски (Босния). Игра состоится 6 ноября, начало в 22:00.

После двух туров киевляне не набрали ни одного очка, у соперника три пункта.

– Расскажите о кадровой ситуации в команде, есть ли у вас потери накануне игры?

– На сегодняшний день из тех игроков, которые были в обойме, готовясь к матчу с «Шахтером», у нас только одна потеря – Владимир Бражко. К сожалению, он не сможет помочь нам по крайней мере в этой встрече. Он остался в Украине, поехал в Киев, чтобы восстанавливаться, проходить необходимые процедуры для того, чтобы готовиться к следующей игре. Эта потеря добавилась к отсутствию Кристиана Биловара, который продолжает восстанавливаться.

– Как бы вы сейчас охарактеризовали состояние вашей команды, она на подъеме, пике формы или спаде?

– Команда сейчас находится в рабочем режиме. Имея такой плотный график, говорить о том, будет ли команда в кризисе или на подъеме неуместно и неправильно. Мы даже не можем провести полноценную подготовку. У нас есть время на восстановление и подготовку непосредственно к матчу, играя в графике через два на третий, через три на четвертый.

– После матчей квалификации и игры первого тура с «Кристалл Пелас» какое у вас общее впечатление о состоянии поля в Люблине, атмосфере на матчах?

– В первую очередь хочу поблагодарить организаторов, команду, которая работает над тем, чтобы мы чувствовали себя здесь, как дома. Для нас это имеет огромное значение. К сожалению, мы не можем принимать матчи в Киеве, Украине. Причина – война, которую мы ведем за нашу независимость против страны-агрессора – российской федерации. Около 80 лет прошло с того момента, как Киев был освобожден от фашистов, а сейчас мы боремся против рашистов. Завоевываем свою независимость, боремся за свое право на свободу в этой войне. За это большое спасибо нашим Вооруженным силам Украины, нашим защитникам и защитницам.

Безусловно, мы хотим играть в своем родном городе, ощущать поддержку наших болельщиков. Это было бы дополнительным 12-м игроком нам на поле. Но ситуация такова, что мы вынуждены сегодня Люблин называть нашим домашним городом. И мы благодарим этот город, благодарим за то, что у нас есть такая возможность, благодарим за гостеприимство, благодарим за то, что делают здесь для того, чтобы футбольное поле было в лучшем состоянии, и для того, чтобы мы чувствовали себя здесь как дома.

– Соперник может быть непредсказуемым. Есть ли моменты, которые могут быть непредсказуемыми и одновременно ключевыми в завтрашнем матче?

– Футбол – это всегда игра непредсказуемая. В любой момент в игре – это не математика, не точная наука. Каждый из игроков, имея определенные черты, определенные качества, может как прекрасно их реализовать, так и допустить ошибки. И эти ошибки всегда влияют на рисунок игры и на конечный результат. За это футбол и любят миллионы, потому это спорт номер один в мире. А непредсказуемость – это, в первую очередь, индивидуальное мастерство и иногда большое желание продемонстрировать лучшие свои качества, которые должны быть дополнительной мотивацией, но так же могут быть обузой.

– Иногда кажется, что в первых таймах ваша команда словно «спит», а «просыпается» только во втором тайме, появляется агрессия. Как дойти до баланса?

– Отличный вопрос. Наверное, нужно вас завести в раздевалку, чтобы игроки тоже услышали. Мы стараемся всегда об этом говорить, всегда акцентировать внимание на этом, акцентировать на разумной агрессии. Но действительно получается так, что только после каких-то событий на поле команда просыпается. Мы замечаем, повторяем, акцентируем, предпринимаем целенаправленные действия на это, но, скажу честно, иногда даже непонятно, почему так получается. Действительно, это уже реальная проблема. Закрывать глаза нельзя. Если мы это видим, мы это понимаем и будем работать над этим. И мы над этим работаем, акцентируя внимание на этих действиях.

– «Динамо» стало лучше играть при стандартах, это результат тренировок?

– Мы пытаемся отрабатывать разные моменты, которые встречаются в игре. Стандартные положения – это также одна из ключевых ситуаций на футбольном поле, которая может быть дополнительным преимуществом. Мы над этим тоже работаем.