Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 ноября 2025, 06:00
Победа Шахтера над Динамо, триумф Синнера, трофей для Снигур

Главные новости за 2 ноября на Sport.ua

Победа Шахтера над Динамо, триумф Синнера, трофей для Снигур
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 ноября.

1. Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Поле «Арены Львов» в два часа превратилось в футбольный ад

2A. Минимальная победа хозяев. Заря обыграла Рух
Первая домашняя победа луганчан с августа

2B. Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико
Горняки выиграли у прямого конкурента со счетом 3:1, и перевес составляет 4 очка

3. Незабитый пенальти. Рома уступила Милану, Довбик вышел на замену
Римский клуб проиграл в Милане со счетом 0:1

4. Гонка за Реалом: Барселона с голом Ямаля обыграла середняка Ла Лиги
Каталонский клуб уверенно одолел «Эльче»

5. Дубль Холанда. Ман Сити переиграл Борнмут и вышел на второе место в АПЛ
Горожане в турнирной таблице теперь уступают только Арсеналу

6. Хлань VS Русин. Украинцы обменялись голами в матче чемпионата Польши
Команда Максима без шансов обыграла Назария и Ко

7. Рома нацелилась на украинца. Вратарь сборной может приехать к Довбику
Андрей Лунин получил интересные варианты для продолжения карьеры

8. Это сто процентов. Красюк рассказал, вернется ли Владимир Кличко в бокс
Александр не исключает такой вариант

9A. Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!
В финале соревнований в Великобритании Дарья в двух сетах одолела Сюзан Бандекки

9B. Синнер завоевал трофей Мастерса в Париже и станет первой ракеткой мира
В решающем поединке турнира в столице Франции Янник одолел Феликса Оже-Альяссима

10A. Шесть тренеров, которые работали с Шахтером после Луческу. Где они сейчас?
Вспомним специалистов, которые были во главе «горняков» в период от Мирчи и до Арды…

10B. Чемпион на 39 секунд. Скандальный титул, из-за которого судятся до сих пор
Сезон Формулы-1 2008 до сих пор напоминает о себе

По теме:
Успех ХИТа в Лиге чемпионов, старт WTA Finals, Малиновский – без тренера
Ванат и Цыганков на дне таблицы, ветер помог Динамо, Реал купит украинца
Участники 1/4 Кубка, новый коуч Юве, легионер Динамо, претендент для Усика
главные новости
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
