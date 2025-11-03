Победа Шахтера над Динамо, триумф Синнера, трофей для Снигур
Главные новости за 2 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 ноября.
1. Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Поле «Арены Львов» в два часа превратилось в футбольный ад
2A. Минимальная победа хозяев. Заря обыграла Рух
Первая домашняя победа луганчан с августа
2B. Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико
Горняки выиграли у прямого конкурента со счетом 3:1, и перевес составляет 4 очка
3. Незабитый пенальти. Рома уступила Милану, Довбик вышел на замену
Римский клуб проиграл в Милане со счетом 0:1
4. Гонка за Реалом: Барселона с голом Ямаля обыграла середняка Ла Лиги
Каталонский клуб уверенно одолел «Эльче»
5. Дубль Холанда. Ман Сити переиграл Борнмут и вышел на второе место в АПЛ
Горожане в турнирной таблице теперь уступают только Арсеналу
6. Хлань VS Русин. Украинцы обменялись голами в матче чемпионата Польши
Команда Максима без шансов обыграла Назария и Ко
7. Рома нацелилась на украинца. Вратарь сборной может приехать к Довбику
Андрей Лунин получил интересные варианты для продолжения карьеры
8. Это сто процентов. Красюк рассказал, вернется ли Владимир Кличко в бокс
Александр не исключает такой вариант
9A. Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!
В финале соревнований в Великобритании Дарья в двух сетах одолела Сюзан Бандекки
9B. Синнер завоевал трофей Мастерса в Париже и станет первой ракеткой мира
В решающем поединке турнира в столице Франции Янник одолел Феликса Оже-Альяссима
10A. Шесть тренеров, которые работали с Шахтером после Луческу. Где они сейчас?
Вспомним специалистов, которые были во главе «горняков» в период от Мирчи и до Арды…
10B. Чемпион на 39 секунд. Скандальный титул, из-за которого судятся до сих пор
Сезон Формулы-1 2008 до сих пор напоминает о себе
