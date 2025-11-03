Победа Шахтера над Динамо, триумф Синнера, трофей для Снигур

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 ноября.

1. Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате

Поле «Арены Львов» в два часа превратилось в футбольный ад

2A. Минимальная победа хозяев. Заря обыграла Рух

Первая домашняя победа луганчан с августа

2B. Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико

Горняки выиграли у прямого конкурента со счетом 3:1, и перевес составляет 4 очка

3. Незабитый пенальти. Рома уступила Милану, Довбик вышел на замену

Римский клуб проиграл в Милане со счетом 0:1

4. Гонка за Реалом: Барселона с голом Ямаля обыграла середняка Ла Лиги

Каталонский клуб уверенно одолел «Эльче»

5. Дубль Холанда. Ман Сити переиграл Борнмут и вышел на второе место в АПЛ

Горожане в турнирной таблице теперь уступают только Арсеналу

6. Хлань VS Русин. Украинцы обменялись голами в матче чемпионата Польши

Команда Максима без шансов обыграла Назария и Ко

7. Рома нацелилась на украинца. Вратарь сборной может приехать к Довбику

Андрей Лунин получил интересные варианты для продолжения карьеры

8. Это сто процентов. Красюк рассказал, вернется ли Владимир Кличко в бокс

Александр не исключает такой вариант

9A. Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!

В финале соревнований в Великобритании Дарья в двух сетах одолела Сюзан Бандекки

9B. Синнер завоевал трофей Мастерса в Париже и станет первой ракеткой мира

В решающем поединке турнира в столице Франции Янник одолел Феликса Оже-Альяссима

10A. Шесть тренеров, которые работали с Шахтером после Луческу. Где они сейчас?

Вспомним специалистов, которые были во главе «горняков» в период от Мирчи и до Арды…

10B. Чемпион на 39 секунд. Скандальный титул, из-за которого судятся до сих пор

Сезон Формулы-1 2008 до сих пор напоминает о себе