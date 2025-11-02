Дубль Холанда. Ман Сити переиграл Борнмут и вышел на второе место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 10-го тура АПЛ над командой «Борнмут» со счетом 3:1 на домашнем стадионе «Этихад».

На 17-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет после передачи Райана Шерки. Через 8 минут Тайлер Адамс сравнял счет. На 33-й минуте Холанд оформил дубль, снова с ассиста Шерки.

Во втором тайме «горожане» контролировали игру, и на 60-й минуте Нико О’Райлли поставил точку в матче после передачи Фила Фодена.

Подопечные Пепа Гвардиолы набрали 19 очков и вышли на второе место. Впереди только «Арсенал» (25).

АПЛ. 10-й тур, 2 ноября 2025

Манчестер Сити – Борнмут – 3:1

Голы: Холанд, 17, 33, О’Райлли, 60 – Адамс, 25

