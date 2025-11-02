Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль Холанда. Ман Сити переиграл Борнмут и вышел на второе место в АПЛ
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
02.11.2025 18:30 – FT 3 : 1
Борнмут
Англия
02 ноября 2025, 20:30 | Обновлено 02 ноября 2025, 20:37
Дубль Холанда. Ман Сити переиграл Борнмут и вышел на второе место в АПЛ

Горожане в турнирной таблице теперь уступают только Арсеналу

Дубль Холанда. Ман Сити переиграл Борнмут и вышел на второе место в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 10-го тура АПЛ над командой «Борнмут» со счетом 3:1 на домашнем стадионе «Этихад».

На 17-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет после передачи Райана Шерки. Через 8 минут Тайлер Адамс сравнял счет. На 33-й минуте Холанд оформил дубль, снова с ассиста Шерки.

Во втором тайме «горожане» контролировали игру, и на 60-й минуте Нико О’Райлли поставил точку в матче после передачи Фила Фодена.

Подопечные Пепа Гвардиолы набрали 19 очков и вышли на второе место. Впереди только «Арсенал» (25).

АПЛ. 10-й тур, 2 ноября 2025

Манчестер Сити – Борнмут – 3:1

Голы: Холанд, 17, 33, О’Райлли, 60 – Адамс, 25

Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут видео голов и обзор Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Борнмут Нико О'Райли Тайлер Адамс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
