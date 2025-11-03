ГВАРДИОЛА: «Надеюсь, что Арсенал когда-нибудь пропустит. Играть нелегко»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» в десятом туре Английской Премьер-лиги (3:1).

«Надеюсь, что «Арсенал» когда-нибудь пропустит гол. Против них играть нелегко. Энергия, которой нам не хватало, теперь есть. Я чувствовал еще с клубного чемпионата мира, что мы находимся в нужном моменте.

Это всего 10 матчей, еще осталось 28, и многое произойдет. Важно оставаться близко и чувствовать, что команда становится все лучше и лучше.

Мне нравится «Борнмут» во многих аспектах, и я очень ценю эту победу, потому что они сейчас в хорошей форме. Они проиграли всего один матч. Играют с первой до девяносто пятой минуты в одном темпе. Если ты не умный и теряешь легкие мячи, в переходе их никто не остановит – Брукс и Семеньо – игроки высочайшего класса.

Мы играли в тот футбол, который всегда стараемся показывать: много передач и поиск правильного момента, но нам было сложно, потому что они очень агрессивны и обладают невероятной энергией.

Холанд? В последнем матче без него против «Суонси» мы забили три гола. Это как играть с Месси или Роналду – их влияние настолько велико. Конечно, нам нужны голы от Фила Фодена, Тиджани Рейндерса и других, кто имел моменты.

Но вы видели статистику Холанда? У него есть этот голод. Это топ-уровень. Я много раз говорил, насколько он послушный и управляемый. Иногда я строг с ним, но он открыт. Он живет ради голов, и иногда не выдерживает 90 минут, но это нормально. Честно говоря, без него было бы тяжело, но нам повезло, что Омар Мармуш вернулся, и у нас есть игроки в форме – это хорошо», – сказал Гвардиола.