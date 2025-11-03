Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Надеюсь, что Арсенал когда-нибудь пропустит. Играть нелегко»
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
02.11.2025 18:30 – FT 3 : 1
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 ноября 2025, 01:19 | Обновлено 03 ноября 2025, 01:20
29
0

ГВАРДИОЛА: «Надеюсь, что Арсенал когда-нибудь пропустит. Играть нелегко»

Тренер «Манчестер Сити» – о матче с «Борнмутом»

03 ноября 2025, 01:19 | Обновлено 03 ноября 2025, 01:20
29
0
ГВАРДИОЛА: «Надеюсь, что Арсенал когда-нибудь пропустит. Играть нелегко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» в десятом туре Английской Премьер-лиги (3:1).

«Надеюсь, что «Арсенал» когда-нибудь пропустит гол. Против них играть нелегко. Энергия, которой нам не хватало, теперь есть. Я чувствовал еще с клубного чемпионата мира, что мы находимся в нужном моменте.

Это всего 10 матчей, еще осталось 28, и многое произойдет. Важно оставаться близко и чувствовать, что команда становится все лучше и лучше.

Мне нравится «Борнмут» во многих аспектах, и я очень ценю эту победу, потому что они сейчас в хорошей форме. Они проиграли всего один матч. Играют с первой до девяносто пятой минуты в одном темпе. Если ты не умный и теряешь легкие мячи, в переходе их никто не остановит – Брукс и Семеньо – игроки высочайшего класса.

Мы играли в тот футбол, который всегда стараемся показывать: много передач и поиск правильного момента, но нам было сложно, потому что они очень агрессивны и обладают невероятной энергией.

Холанд? В последнем матче без него против «Суонси» мы забили три гола. Это как играть с Месси или Роналду – их влияние настолько велико. Конечно, нам нужны голы от Фила Фодена, Тиджани Рейндерса и других, кто имел моменты.

Но вы видели статистику Холанда? У него есть этот голод. Это топ-уровень. Я много раз говорил, насколько он послушный и управляемый. Иногда я строг с ним, но он открыт. Он живет ради голов, и иногда не выдерживает 90 минут, но это нормально. Честно говоря, без него было бы тяжело, но нам повезло, что Омар Мармуш вернулся, и у нас есть игроки в форме – это хорошо», – сказал Гвардиола.

По теме:
ФОТО. Футболисту АПЛ угрожали пистолетом на улицах Лондона
ТУРАН: «Мы сделали выводы. Очень переживали после поражения в Кубке»
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб уволил тренера после провального старта
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити - Борнмут пресс-конференция Пеп Гвардиола
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Довбика за матч с Миланом
Футбол | 03 ноября 2025, 00:56 0
Стала известна оценка Довбика за матч с Миланом
Стала известна оценка Довбика за матч с Миланом

Украинский нападающий вышел на поле со скамьи запасных

Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Футбол | 02 ноября 2025, 05:04 1
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате

Орлы одолели Виторию Гимараеш 3:0, Георгий провел первый тайм, Трубин сыграл на ноль

ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:50
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Футбол | 02.11.2025, 08:01
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 15:50
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 3
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 7
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 372
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем