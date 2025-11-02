Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
02.11.2025 18:30 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 ноября в 18:30 состоится матч 10-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября «Манчестер Сити» проведет матч против «Борнмута» в десятом туре Английской Премьер-лиги.

Футбольную дуэль примет арена «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Перед матчем «Манчестер Сити» занимает восьмое место в турнирной таблице (16 очков), а «Борнмут» сейчас идет вторым (18 баллов).

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига смотреть онлайн Борнмут Манчестер Сити - Борнмут
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
