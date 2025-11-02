Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
2 ноября в 18:30 состоится матч 10-го тура АПЛ
2 ноября «Манчестер Сити» проведет матч против «Борнмута» в десятом туре Английской Премьер-лиги.
Футбольную дуэль примет арена «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Перед матчем «Манчестер Сити» занимает восьмое место в турнирной таблице (16 очков), а «Борнмут» сейчас идет вторым (18 баллов).
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
