2 ноября «Манчестер Сити» проведет матч против «Борнмута» в десятом туре Английской Премьер-лиги.

Футбольную дуэль примет арена «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Перед матчем «Манчестер Сити» занимает восьмое место в турнирной таблице (16 очков), а «Борнмут» сейчас идет вторым (18 баллов).

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.