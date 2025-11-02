В воскресенье, 2 ноября состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы в текущем сезоне выглядит достаточно неплохо. За 9 туров Премьер-лиги «горожанам» удалось завоевать 16 зачетных пунктов, благодаря которым они занимают 5-е место турнирной таблицы. Отрыв от топ-2 не очень велик – 2 балла, однако вот «Арсенал», разместившийся на 1-м месте, опережает манчестерцев уже на 6 очков. В Кубке английской лиги коллектив переиграл «Хаддерсфилд» и «Свонси» и квалифицировался в 1/4 финала соревнований.

В Лиге чемпионов англичанам удалось победить «Вильярреал» и «Наполи», однако поединок против «Монако» завершился ничью 2:2.

Борнмут

«Вишни» в текущем розыгрыше Премьер-лиги демонстрируют поистине феноменальные результаты. Хотя летом коллектив покинул много ключевых игроков (почти все звено обороны), из-за чего ему прогнозировали борьбу за сохранение прописки. Тем не менее, сейчас «Борнмут» имеет на счету 18 очков и занимает 2-ю строчку турнирной таблицы.

Только «Арсенал» опережает клуб на 4 зачетных пункта.

Из Кубка английской лиги «Борнмут» вылетел на стадии 1/32 финала от «Брентфорда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество ожидаемо находится на стороне «Ман Сити». «Горожане» за этот период победили в 4-х матчах, а еще в 1 выигрыш одержал «Борнмут».

Интересные факты

«Ман Сити» победили в каждом из 4 последних домашних поединков.

Беспроигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 7 официальных игр.

«Манчестер Сити» забил 17 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.55.