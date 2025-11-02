Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синнер завоевал трофей Мастерса в Париже и станет первой ракеткой мира
ATP
02 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:39
В решающем поединке турнира в столице Франции Янник одолел Феликса Оже-Альяссима

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) завоевал трофей турнира АТР 1000 в Париже, Франция.

В финале итальянец в двух сетах переиграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (АТР 10) за 1 час и 53 минуты.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении. Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [9] – Янник Синнер (Италия) [2] – 4:6, 6:7 (4:7)

Янник провел пятое очное противостояние против Феликса и добыл третью победу – все три матча Синнер выиграл у Оже в 2025 году.

Помимо Феликса, Янник в Париже также одолел Зизу Бергса, Франсиско Черундоло, Бена Шелтона и Александра Зверева. За пять поединков Синнер ни разу не отдал сет.

Благодаря триумфу в столице Франции Синнер с понедельника сместит Карлоса Алькараса и возглавит рейтинг АТР.

Янник завоевал 23-й трофей в карьере и пятый на Мастерсах. Винстрик итальянца составляет 10 матчей – 26 октября он стал чемпионом пятисотника в Вене.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим ATP Париж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Saar
Красень! Поздоровляю! Повернув своє заслужене місце!
