Италия
02 ноября 2025, 23:47 | Обновлено 03 ноября 2025, 00:00
266
3

Незабитый пенальти. Рома уступила Милану, Довбик вышел на замену

Римский клуб проиграл в Милане со счетом 0:1

02 ноября 2025, 23:47 | Обновлено 03 ноября 2025, 00:00
266
3 Comments
Незабитый пенальти. Рома уступила Милану, Довбик вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 ноября состоялся центральный матч 10-го тура Серии А: «Милан» – «Рома».

Поединок прошел в Милане на легендарном стадионе «Сан-Сиро». Украинский форвард «волков» Артем Довбик начал матч на скамейке запасных.

«Дьяволы» первыми вышли вперед за несколько минут до перерыва: нападающий Рафаэл Леау протянул мяч через всю половину поля и ассистировал Страхине Павловичу.

Римский клуб имел шанс спастись от поражения. «Рома» получила возможность отличиться с пенальти, но Пауло Дибала не переиграл Майка Меньяна.

Украинский форвард вышел на поле на 77-й минуте, но изменить ход игры Артему не удалось – 1:0 в пользу миланцев.

Серия А 2025/26. 10-й тур, 2 ноября

«Милан» – «Рома» – 1:0

Гол: Павлович, 39

Фотогалерея матча:

Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу пенальти Пауло Дибала Майк Меньян Милан - Рома Артем Довбик Страхиня Павлович
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Тій Ромі потрібно було не проси -ти нагоди до голу, поки Мілан був ніякий,а потім гра перевернулась,нуу і хвалений Дібала лівою ногою в лівий низом від воротаря кут,проще простішого.
Ответить
0
Viktor Shuper
і взагалі трохи дивний матч: на 2 команди настріляли 14 ударів у ствір воріт і при цьому лише 1 забитий гол 
Ответить
0
Viktor Shuper
Дібала дніще. Рома дніще. діло не в Довбику, а в тому що при Гасперіні команда грає погано. само собою що через це і Довбик забиває мало. за 10 матчів у команди рівно 10 забитих. в цьому матчі команда 6 разів пробила в ствір і не змогла все одно жодного забити.
Дібала міг врятувати Рому, але завтикав 100% нагоду. якщо команда і з пенальті забити не може, то про що взагалі можна говорити? думаю, Довбик би точно забив би
Ответить
-1
