Незабитый пенальти. Рома уступила Милану, Довбик вышел на замену

Вечером 2 ноября состоялся центральный матч 10-го тура Серии А: «Милан» – «Рома».

Поединок прошел в Милане на легендарном стадионе «Сан-Сиро». Украинский форвард «волков» Артем Довбик начал матч на скамейке запасных.

«Дьяволы» первыми вышли вперед за несколько минут до перерыва: нападающий Рафаэл Леау протянул мяч через всю половину поля и ассистировал Страхине Павловичу.

Римский клуб имел шанс спастись от поражения. «Рома» получила возможность отличиться с пенальти, но Пауло Дибала не переиграл Майка Меньяна.

Украинский форвард вышел на поле на 77-й минуте, но изменить ход игры Артему не удалось – 1:0 в пользу миланцев.

Серия А 2025/26. 10-й тур, 2 ноября

«Милан» – «Рома» – 1:0

Гол: Павлович, 39

Фотогалерея матча: