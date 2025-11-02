Незабитый пенальти. Рома уступила Милану, Довбик вышел на замену
Римский клуб проиграл в Милане со счетом 0:1
Вечером 2 ноября состоялся центральный матч 10-го тура Серии А: «Милан» – «Рома».
Поединок прошел в Милане на легендарном стадионе «Сан-Сиро». Украинский форвард «волков» Артем Довбик начал матч на скамейке запасных.
«Дьяволы» первыми вышли вперед за несколько минут до перерыва: нападающий Рафаэл Леау протянул мяч через всю половину поля и ассистировал Страхине Павловичу.
Римский клуб имел шанс спастись от поражения. «Рома» получила возможность отличиться с пенальти, но Пауло Дибала не переиграл Майка Меньяна.
Украинский форвард вышел на поле на 77-й минуте, но изменить ход игры Артему не удалось – 1:0 в пользу миланцев.
Серия А 2025/26. 10-й тур, 2 ноября
«Милан» – «Рома» – 1:0
Гол: Павлович, 39
Фотогалерея матча:
Дібала міг врятувати Рому, але завтикав 100% нагоду. якщо команда і з пенальті забити не може, то про що взагалі можна говорити? думаю, Довбик би точно забив би