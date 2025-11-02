Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Италия
Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура Серии А 2025/26

Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября римская Рома проведет выездной матч десятого тура Серии А 2025/26 против Милана.

Встреча, которая состоится на стадионе Саг-Сиро, начнется в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе волков выступает украинский форвард Артем Довбик, который в прошлом туре сумел поразить ворота Пармы.

В таблице чемпионата Италии Рома идет на втором месте 21 очком, но если сумеет победить, то станет первой, обойдя Наполи (22). В активе россонери сейчас 18 пунктов и четвертая позиция.

Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Милан – Рома
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Рома Рим Милан Милан - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
