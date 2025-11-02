2 ноября римская Рома проведет выездной матч десятого тура Серии А 2025/26 против Милана.

Встреча, которая состоится на стадионе Саг-Сиро, начнется в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе волков выступает украинский форвард Артем Довбик, который в прошлом туре сумел поразить ворота Пармы.

В таблице чемпионата Италии Рома идет на втором месте 21 очком, но если сумеет победить, то станет первой, обойдя Наполи (22). В активе россонери сейчас 18 пунктов и четвертая позиция.

Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.