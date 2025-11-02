Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура Серии А 2025/26
2 ноября римская Рома проведет выездной матч десятого тура Серии А 2025/26 против Милана.
Встреча, которая состоится на стадионе Саг-Сиро, начнется в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе волков выступает украинский форвард Артем Довбик, который в прошлом туре сумел поразить ворота Пармы.
В таблице чемпионата Италии Рома идет на втором месте 21 очком, но если сумеет победить, то станет первой, обойдя Наполи (22). В активе россонери сейчас 18 пунктов и четвертая позиция.
Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву
Вторая серия «класичного». Победитель в этот раз будет иным?