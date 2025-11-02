Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
02 ноября 2025, 21:55 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:26
Милан – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Серии А 2025/26

Милан – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября проходит матч 10-го тура Серии А 2025/26 между командами Милан и Рома.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард волков Артем Довбик остался в резерве.

Серия А 2025/26. 10-й тур, 2 ноября

Милан – Рома – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

