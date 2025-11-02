Италия02 ноября 2025, 21:55 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:26
Милан – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 10-го тура Серии А 2025/26
02 ноября 2025, 21:55 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:26
2 ноября проходит матч 10-го тура Серии А 2025/26 между командами Милан и Рома.
Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский форвард волков Артем Довбик остался в резерве.
Серия А 2025/26. 10-й тур, 2 ноября
Милан – Рома – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
